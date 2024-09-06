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Российские корабли получили «Тор»

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Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com.

«Известия»: МРК и патрульные корабли ВМФ России получили ЗРК «Тор-М2КМ»

Патрульные и малые ракетные корабли (МРК) Военно-морского флота (ВМФ) России начали получать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2КМ». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в ВМФ.

Отмечается, что «Торы» уже стоят на МРК «Советск» проекта 22800 «Каракурт» и патрульном корабле «Василий Быков» проекта 22160. В дальнейшем комплексы установят на другие корабли этих и других проектов.

Издание напомнило, что в 2016 году «Тор» испытали на корабле. Установленный на вертолетной площадке фрегата «Адмирал Григорович» комплекс успешно перехватил имитаторы ракет.

В августе глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал, что российские МРК новых серий получат больше оружия.

В июне заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн сообщил, что разработку морской версии ЗРК «Тор-М2КМ» могут завершить к концу 2024 года. «Тор-М2КМ» — это модификация комплекса «Тор-М2» без шасси.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
1135 Буревестник
22160
22800 МРК
Тор ЗРК
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