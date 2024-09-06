Под защитой «Тора»: малые ракетные корабли получают новые комплексы ПВО

На МРК и патрульных кораблях начали устанавливать ЗРК малой дальности «Тор-М2КМ»

На малые ракетные и патрульные корабли начали устанавливать зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2КМ». Это новая модификация ЗРК, выполненная по модульному принципу, может устанавливаться на любую платформу. «Тор» считается одной из самых эффективных систем малой дальности и хорошо зарекомендовала себя в СВО. Эксперты отмечают, что установка «Торов» на корабли значительно повысит их защищенность от ударов с воздуха.

Доказано СВО

Малые ракетные и патрульные корабли ВМФ РФ уже получают зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2КМ». В частности, они уже были установлены на малом ракетном корабле «Советск» проекта 22800 «Каракурт» и патрульном «Василий Быков», проекта 22160. В дальнейшим ЗРК оборудуют и другие боевые единицы этих и других типов кораблей, рассказали источники «Известий» в ВМФ РФ.

В 2022 году СМИ уже сообщали, что патрульные корабли проекта 22160 собираются вооружить зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Тор-М2КМ».

Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Также известно, что в 2016 году были проведены успешные испытания по интеграции и применению этого зенитно-ракетного комплекса на надводных кораблях российского ВМФ. В ходе них «Тор» был установлен на вертолетной площадке фрегата «Адмирал Григорович» и произвел удачные пуски по имитаторам ракет.

— Зенитные комплексы «Тор» зарекомендовали себя в специальной военной операции на высшем уровне, бьют все летательные аппараты, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Поэтому безопасность корабля возрастет. Это очень эффективный зенитный ракетный комплекс против маловысотных маневренных скоростных целей. Он способен вести боевые действия против летательных аппаратов на малых и средних высотах.

Специальная военная операция показала, что необходимо усилить противовоздушную оборону таких ценных боевых единиц, как малые ракетные корабли, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Этим и занимаемся, — рассказал он «Известиям». — Конечно, обороноспособность кораблей резко вырастет. Тем более если они смогли сделать вариант, интегрированный с кораблем. Враг активно использует разного рода ракеты и летательные аппараты против нашего флота, поэтому стали ставить такие модули в качестве средства защиты. Их испытывали на Черноморском флоте еще до специальной военной операции. Сейчас активизировали этот процесс.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

Система очень серьезно усилит корабли, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Сама по себе машина «Тор» очень эффективная, современная, высокоскоростная, способна действовать в автоматическом режиме, и начать устанавливать ее на корабли нужно было очень давно, — рассказал он «Известиям».

Перехватит даже HIMARS

«Тор-М2» считается одним из самых эффективных средств ПВО ближнего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от крылатых ракет, планирующих бомб, самолетов, вертолетов и разных типов беспилотников. Благодаря вертикальному пуску ракет он может отражать налет с любого направления. Современная модификация комплекса оснащена зенитной ракетой 9М338К с улучшенными возможностями. Боекомплект одной установки составляет до 16 боеприпасов.

Дальность действия ракет «Тора» превышает 16 км, они могут сбивать цели на высотах от 10 м до 12 км, а обнаруживать их на дистанции до 32 км.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

«Тор» регулярно дорабатывается с учетом опыта специальной военной операции. В феврале прошлого года заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Ижевского электромеханического завода «Купол» Илья Рыков сообщал, что благодаря доработке ЗРК может эффективнее перехватывать снаряды американских РСЗО HIMARS.

«Тор-М2КМ» — одна их новейших модификаций комплекса. Боевая машина из его состава выполнена в виде автономного боевого модуля, которой может быть размещен на любом шасси или платформе и применяться в стационарном виде. Это позволяет быстро усилить ПВО боевых кораблей, войсковых группировок, важных промышленных и инфраструктурных объектов.

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» относительно невелики, их водоизмещение — 870 т. Однако при своих скромных размерах они несут довольно внушительный арсенал. В него входят стрельбовый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр» или сверхзвуковых противокорабельных «Ониксов», а также 76,2-миллиметровая артиллерийская установка АК-176МА.

Обводы корабля и использование в конструкции радиопоглощающих материалов делают «Каракурты» менее заметными для радаров противника, чем предыдущие поколения МРК. При этом они оснащены современными радиолокационными станциями (РЛС) и навигационным оборудованием, а также комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» «Советск» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Патрульные корабли проекта 22160 разработаны в постсоветское время. Они предназначены для обороны побережья и приморских баз, для сопровождения корабельных групп и судов, а также проведения поисково-спасательных операций. Способны развивать скорость до 25 узлов, а в экипаж входит около 80 человек. Корабль вооружен 76-миллиметровой артиллерийской установкой, гранатометами и пулеметами «Корд». На нем может базироваться вертолет Ка-27ПС.

Корабли проекта 22160 выполнены по модульной схеме. Это позволяет быстро монтировать на них вооружение и оборудование под конкретную задачу. Гидроакустические станции и другое снаряжение в 40-футовых контейнерах подключают к корабельному энергоснабжению и интегрируют в единую систему управления.

Владимир Матвеев

Роман Крецул

Богдан Степовой