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В России испытали универсальный «Бражник»

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БПЛА «Бражник»
БПЛА «Бражник».
Источник изображения: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На Сахалине испытали универсальный беспилотник «Бражник»

На Сахалине создали и испытали универсальный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Бражник». Об этом сообщило правительство Сахалинской области.

Беспилотник складной конструкции способен переносить груз массой до десяти килограммов, в частности, газоанализаторы, лазерные сканеры, тепловизоры и ретрансляторы. В воздухе БПЛА может находиться до часа. «Его универсальность, длительное время полета и высокая помехозащищенность открывают новые горизонты для применения беспилотных технологий в различных сферах нашей экономики», — заявил министр цифрового и технологического развития региона Александр Снегирев.

БПЛА планируется использовать в локальных логистических задачах, а также мониторинговых мероприятиях.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей заметил, что обломки сбитого истребителем Су-57 российского тяжелого ударного БПЛА «Охотник» станут ценной находкой для американской стороны.

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Страны
Россия
США
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
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