В России рассказали о ценности обломков «Охотника» для США

Эксперт Литовкин: изучение обломков БПЛА «Охотник» не принесет пользы США

Изучение обломков российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» не принесет пользы американской стороне. С такой оценкой выступил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.

Он предположил, что специалисты могут получить данные о составе материалов корпуса дрона и работе его передатчиков. «Поскольку эти беспилотники у нас в единственном количестве и не так часто применяются на поле боя, особой пользы это им не принесет. Ну так, самолюбие погреет», — сказал эксперт.

Ранее в октябре обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей назвал обломки сбитого истребителем пятого поколения Су-57 «Охотника» ценной находкой для американской стороны.

В августе первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что проект тяжелого ударно-разведывательного БПЛА «Охотник», который выступит ведомым Су-57, выполнят в срок.