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В США перечислили оружие для войны с Китаем

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Фото: Sabah al-Bazee / Reuters
Фото: Sabah al-Bazee / Reuters.

TNI: подразделения в Индо-Тихоокеанском регионе первыми получат оружие NGSW

Подразделения армии США в Индо-Тихоокеанском регионе, которые могут оказаться на передовой в возможной войне с Китаем, первыми получат перспективное стрелковое оружие. Новые изделия для конфликта перечислили в публикации The National Interest (TNI).

Оружие, которое разработали в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW), будет использовать патрон калибра 6,8 миллиметра. Новые винтовки XM7 (NGSW-R) заменят карабины M4, а пулеметы XM250 (NGSW-AR) займут место пулемета M249.

«Винтовки и пулеметы, входящие в программу NGSW, поступают в армейские подразделения, которые будут призваны первыми для борьбы с китайскими военными», — пишет издание.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев NGSW получат бойцы 25-й пехотной дивизии и 100-го пехотного батальона, которые базируются на Гавайях. В начале 2025-го новым оружием оснастят подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии, 75-го полка рейнджеров и 1-й бронетанковой дивизии.

В июне издание Defense News сообщило, что военнослужащие Национальной гвардии США из состава боевой группы 30-й бронетанковой бригады начали полевые испытания оружия NGSW под патрон калибра 6,8 миллиметра. Новый патрон сравним по убойному эффекту с боеприпасом калибра 7,62 на 51 миллиметр, но легче и меньше его.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
M249
M4 Carbine
NGSW
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