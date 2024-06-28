Национальная гвардия США начала испытания оружия нового поколения

Национальная гвардия США начала полевые испытания винтовок XM7 и пулеметов XM250

Военнослужащие Национальной гвардии США из состава боевой группы 30-й бронетанковой бригады начали полевые испытания стрелкового оружия нового поколения, разработанного в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW). Об этом сообщает Defense News.

Испытания стартовали 6 июня на базе Форт-Либерти. Военные испытали винтовки XM7 (NGSW-R) и пулеметы XM250 (NGSW-AR), которые разработали в качестве замены карабина M4 и пулемета M249 соответственно.

Новое оружие разработали специалисты компании SIG Sauer. XM7 и XM250 используют патрон калибра 6,8 на 51 миллиметр, который сравним по убойному эффекту с боеприпасом калибра 7,62 на 51 миллиметр, но легче и меньше его. Новый патрон способен пробивать препятствия, которые меняют траекторию патронов калибра 5,45 миллиметра.

В декабре NGSW-R и NGSW-AR испытали рейнджеры и десантники армии США. Военные назвали убойную силу патрона калибра 6,8 миллиметра главным преимуществом NGSW по сравнению с M4 и M249.