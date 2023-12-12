В США испытали стрелковое оружие нового поколения

Рейнджеры и десантники Армии США испытали стрелковое оружие нового поколения Next Generation Squad Weapon (NGSW) под патрон калибра 6,8 миллиметра. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что военные испытывали винтовки NGSW-R, автоматические винтовки NGSW-AR, а также системы управления огнем NGSW-FC на базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. В рамках тестирования солдаты сравнивали особенности эксплуатации нового оружия с карабинами M4A1 и пулеметами M249, которые заменят винтовками NGSW.

«В целом, я чувствую себя быстрее с M249, но я предпочитаю NGSW-AR, потому что она делает меня более смертоносным», — приводит издание слова Максимилиано Аргуиндеги, стрелка-автоматчика из 75-го полка рейнджеров.

В свою очередь, сержант Джек Скотт из 101-й воздушно-десантной дивизии отметил, что убойная сила патрона калибра 6,8 миллиметра стала главным преимуществом NGSW по сравнению с M4 и M249.

В апреле 2022 года стало известно, что компания Sig Sauer получила контракт на поставку партии перспективного оружия NGSW, который заключили на десять лет. Производитель разработал штурмовую винтовку XM5 для замены карабина M4 и автоматическую винтовку XM250, которая заменит пулемет M249.