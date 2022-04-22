Армия США выбрала новое стрелковое оружие

Компания Sig Sauer поставит американским военным новое стрелковое оружие, которое разрабатывают в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW). Новая модель заменит в армии США автоматический карабин M4 и пулемет M249. Об этом сообщает Defense News.

Sig Sauer получила контракт на поставку партии перспективного оружия на сумму 20,4 миллиона долларов. Контракт заключили на 10 лет. Отмечается, что конструкция оружия Sig Sauer схожа с конструкцией существующих образцов.

Компания разработала штурмовую винтовку XM5, которая заменит карабин M4. Новое оружие выбрано для замены M4 в инженерных, разведывательных и пехотных подразделениях. Пулемет M249 уступит место автоматической винтовке XM250.

NGSW использует патрон калибра 6,8 миллиметра. Новый боеприпас позволяет поражать современные средства защиты. Также NGSW получит систему управления огнем XM157.

В январе американские военные выбрали новый прицел для NGSW. Оружие получит систему управления огнем XM157 с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером.

В декабре 2021 года стало известно, что в России разработали мультикалиберную винтовку «Опустошитель», которая способна вести огонь патронами калибра 12,7 на 99 миллиметров.