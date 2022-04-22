Войти
Lenta.ru

Армия США выбрала новое стрелковое оружие

723
0
0
Винтовка XM5 и пулемёт XM250
Винтовка XM5 и пулемёт XM250.
Источник изображения: sigsauer.com

Компания Sig Sauer поставит американским военным новое стрелковое оружие, которое разрабатывают в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW). Новая модель заменит в армии США автоматический карабин M4 и пулемет M249. Об этом сообщает Defense News.

Sig Sauer получила контракт на поставку партии перспективного оружия на сумму 20,4 миллиона долларов. Контракт заключили на 10 лет. Отмечается, что конструкция оружия Sig Sauer схожа с конструкцией существующих образцов.

Компания разработала штурмовую винтовку XM5, которая заменит карабин M4. Новое оружие выбрано для замены M4 в инженерных, разведывательных и пехотных подразделениях. Пулемет M249 уступит место автоматической винтовке XM250.

NGSW использует патрон калибра 6,8 миллиметра. Новый боеприпас позволяет поражать современные средства защиты. Также NGSW получит систему управления огнем XM157.

В январе американские военные выбрали новый прицел для NGSW. Оружие получит систему управления огнем XM157 с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером.

В декабре 2021 года стало известно, что в России разработали мультикалиберную винтовку «Опустошитель», которая способна вести огонь патронами калибра 12,7 на 99 миллиметров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M249
M4 Carbine
NGSW
Похожие новости
24.08.2021
Легкое, дальнобойное, унифицированное
10.07.2020
Американские «кукушки» получили немецкую винтовку
27.01.2020
Новости недели с комментариями Александра Шарковсвкого
16.09.2019
SIG Sauer заявила, что создаст прототипы оружия нового поколения для ВС США
29.07.2019
Пентагон недоволен своим стрелковым оружием
24.03.2014
Российская армия должна стать более гибкой и лучше оснащенной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 02:24
  • 24004
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:45
  • 7
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 22.04 19:44
  • 1
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 19:03
  • 1
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину
  • 22.04 18:52
  • 1
«Индия хочет получить лучшее от драки России и США»
  • 22.04 18:41
  • 1
Япония прокомментировала запуск Россией ракеты «Сармат»
  • 22.04 18:31
  • 2
Корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
  • 22.04 18:21
  • 3
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 22.04 18:20
  • 31
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 22.04 18:02
  • 1
Украинские националисты установили пулемет "Максим" на "Луноход"
  • 22.04 17:55
  • 1
Опубликованы фото новых трофеев, взятых на изюмском направлении