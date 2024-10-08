Немецкая компания получила разрешение на полеты с ракетным двигателем

Компания POLARIS Spaceplanes получила разрешение на полеты с ракетным двигателем

Немецкая компания POLARIS Spaceplanes получила разрешение на полеты космоплана MIRA II с ракетным двигателем. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Лицензия на проведение полетов MIRA II, оснащенного ракетным двигателем, получена компанией от Национального авиационного управления Германии 2 октября. Одобрение регулятором было выдано после того, как компания во время проведения наземных испытаний успешно продемонстрировала систему аварийного прерывания полета транспортного средства.

В мае издание сообщило, что немецкий стартап POLARIS Spaceplanes построит укрупненные прототипы космоплана — MIRA II и MIRA III, предназначенного для запуска спутников и отработки гиперзвуковых технологий.