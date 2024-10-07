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На Украине показали буксируемую «Богдану»

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Буксируемая версия гаубицы «Богдана»
Буксируемая версия гаубицы «Богдана» калибра 155 миллиметров.
Источник изображения: Сергій Воронков / Wikimedia

На Украине показали буксируемую версию гаубицы «Богдана»

Буксируемую версию гаубицы «Богдана» калибра 155 миллиметров показали на Украине. На фотографию изделия обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

На снимке изображено орудие самоходной гаубицы 2С22 «Богдана», которое установили на лафет советской буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б». Считается, что этот вариант установки получил обозначение «Богдана-БГ».

Установку «Богдана» разработали в 2018 году. Дальность стрельбы гаубицы с длиной ствола 52 калибра составляет около 40 километров. Прототип установки получил шасси КрАЗа, а в ходе мелкосерийного производства гаубицу строят на базе грузовика Tatra.

В декабре 2023 года стало известно о разработке буксируемой версии установки. Новую модификацию решили создать из-за недостатка шасси для самоходной системы.

В июле «Ростех» сообщил о поставке очередной партии самоходных гаубиц «Мальва» Вооруженным силам России. Машина на четырехосном шасси БАЗ превосходит гусеничные гаубицы по мобильности.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Tatra
Минoбороны РФ
Ростех
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