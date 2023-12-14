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На Украине захотели разработать буксируемую «Богдану»

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САУ "Богдана"
САУ "Богдана".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image /

На Украине разрабатывают буксируемую версию самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С22 «Богдана». Об этом разработчики системы рассказали изданию «Экономическая правда» («ЭП»).

В публикации подчеркивается, что буксируемая версия будет менее мобильной, чем самоходная установка.

Разработчик электронных систем для украинской артиллерии Владимир Щетинин предположил, что буксируемую систему захотели создать из-за недостатка шасси для САУ.

Как пишет издание, к производству самоходной «Богданы» привлекли 25 предприятий. Отмечается, что некоторые компоненты САУ изготавливают на зарубежных площадках. Всего украинская армия получила около 30 установок.

В августе военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что «Богдану» переделали из советской техники. Дальность стрельбы САУ при использовании обычного снаряда составляет 40-42 километра, а активно-реактивного — до 50 километров.

Предварительные огневые испытания САУ калибра 155 миллиметров завершили в начале 2022 года. В ходе тестов установка использовала снаряды турецкого и чешского производства.

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Страны
Украина
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