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В Минобороны рассказали о преимуществе ГЛОНАССа

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Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ
Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ.

ГИКЦ: скорость обработки и передачи информации у ГЛОНАСС выше, чем у аналогов

Скорость обработки и передачи информации у российской Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС выше, чем у аналогов. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Германа Титова полковник Антон Оголев.

По его словам, от зарубежных аналогов ГЛОНАСС отличается построением в трех орбитальных плоскостях, а также обеспечением точной навигацией северных широт.

«Также системе не требуется постоянная синхронизация с вращением Земли, в связи с этим скорость обработки и передачи информации выше, чем у аналогичных навигационных систем, поскольку космические аппараты движутся вне зависимости от планеты», — сказал о преимуществе российской системы офицер.

В декабре 2023-го директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук академик Николай Тестоедов заявил, что импортозамещение электронной компонентной базы (ЭКБ) российских навигационных спутников «Глонасс-К2» идет долго из-за большого числа используемых деталей иностранного производства. По его словам, еще в 2014 году в составе спутника насчитали шесть тысяч типономиналов ЭКБ импортного производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
ГИКЦ им. Титова
Проекты
ГЛОНАСС
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