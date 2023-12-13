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Объяснены большие сроки импортозамещения спутников «Глонасс-К2»

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Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

Импортозамещение электронной компонентной базы (ЭКБ) российских навигационных спутников «Глонасс-К2» идет долго из-за большого числа используемых деталей иностранного производства. Об этом со ссылкой на директора Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) академика Николая Тестоедова сообщает РИА Новости.

«Предвижу вопрос: а чего так долго? Когда в 2014 году озаботились импортозамещением и посмотрели состав всех приборов спутника, оказалось, что на спутнике шесть тысяч типономиналов ЭКБ импортного производства», — сказал ученый на общем собрании РАН.

Тестоедов уточнил, что сроки импортозамещения объясняются большой работой по унификации, разработке и корректировке соответствующей аппаратуры. Академик заявил, что полное импортозамещение завершится в 2030 году.

Ранее Тестоедов сообщил, что развертывание спутников российской низкоорбитальной группировки «Гонец-М1» завершится в 2033 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Гонец-М
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