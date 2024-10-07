Войти
Flotprom

СМИ узнали подробности о предположительной затонувшей в Китае новейшей подлодке

145
0
0

Затонувшая атомная подводная лодка "Чжу" класса "Тип-041" была первой из числа китайских субмарин с гибридной силовой установкой. Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на неназванных чиновников Минобороны США.

"Это новый класс подводных лодок, аналогичных по размеру неатомным подводным лодкам ВМС Народно-освободительной армии Китая, но с небольшим ядерным реактором, кроме обычного дизеля", – пояснил один из источников издания.

Спутниковый снимок верфи Wuachang (Китай)

Planet Labs Inc / Reuters


По его словам, в США пока не знают, был ли реактор подводной лодки заправлен топливом во время аварии.

"Помимо очевидных вопросов о стандартах обучения и качестве оборудования, инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности и надзоре НОАК за оборонной промышленностью Китая, которая давно страдает от коррупции", – цитирует РБК зарубежную публикацию.

О том что в конце мая – начале июня затонула новейшая китайская атомная подводная лодка на верфи недалеко от города Ухань, в конце сентября сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters со ссылкой на источники. Власти КНР, по их данным, пытались скрыть этот факт.

Последний раз новейшую субмарину видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где она проходила оснащение перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки, свидетельствуют спутниковые снимки от Planet Labs.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 04:02
  • 1
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 23:56
  • 5102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 22:49
  • 622
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М
  • 06.10 01:11
  • 127
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.10 00:04
  • 1
Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
  • 05.10 23:51
  • 1
В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80
  • 05.10 21:53
  • 1
Россия расширит производство Су-57
  • 05.10 21:45
  • 4
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 05.10 21:35
  • 1
Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота
  • 05.10 05:50
  • 0
Об ОТР, их роли, и возможностях.
  • 04.10 20:04
  • 0
Ответ на "Балтийский плацдарм: ставка на море"
  • 04.10 19:08
  • 0
Ответ на "Европа взяла «курс на войну»"