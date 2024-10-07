СМИ узнали подробности о предположительной затонувшей в Китае новейшей подлодке

Затонувшая атомная подводная лодка "Чжу" класса "Тип-041" была первой из числа китайских субмарин с гибридной силовой установкой. Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на неназванных чиновников Минобороны США.

"Это новый класс подводных лодок, аналогичных по размеру неатомным подводным лодкам ВМС Народно-освободительной армии Китая, но с небольшим ядерным реактором, кроме обычного дизеля", – пояснил один из источников издания.

Спутниковый снимок верфи Wuachang (Китай) Planet Labs Inc / Reuters

По его словам, в США пока не знают, был ли реактор подводной лодки заправлен топливом во время аварии.

"Помимо очевидных вопросов о стандартах обучения и качестве оборудования, инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности и надзоре НОАК за оборонной промышленностью Китая, которая давно страдает от коррупции", – цитирует РБК зарубежную публикацию.

О том что в конце мая – начале июня затонула новейшая китайская атомная подводная лодка на верфи недалеко от города Ухань, в конце сентября сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters со ссылкой на источники. Власти КНР, по их данным, пытались скрыть этот факт.

Последний раз новейшую субмарину видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где она проходила оснащение перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки, свидетельствуют спутниковые снимки от Planet Labs.