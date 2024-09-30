СМИ: новейшая китайская подлодка затонула у причала

В Китае в конце мая – начале июня утонула новейшая атомная подводная лодка, это произошло на верфи недалеко от города Ухань. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters. Источники изданий утверждают, что власти КНР пытались скрыть этот факт.

Затонула подлодка класса "Чжу" – первая субмарина такого типа. Ее построила компания China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Последний раз ее видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где она проходила дооснащение перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки, свидетельствуют спутниковые снимки этого места от Planet Labs.

Спутниковый снимок верфи Wuachang (Китай) Planet Labs Inc / Reuters

Неизвестно, находилось ли на борту подлодки ядерное топливо в момент затопления, но это не исключено, говорят источники WSJ. Признаков того, что после ЧП были взяты пробы воды, нет. Также неизвестно о жертвах или пострадавших в результате инцидента.

"Неудивительно, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пытаются скрыть тот факт, что их новая, первая в своем классе ударная атомная подводная лодка затонула у пирса. В дополнение к очевидным вопросам о стандартах подготовки и качестве оборудования, инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней подотчетности НОАК и надзоре за оборонной промышленностью Китая, которая долгое время страдала от коррупции", – сказал собеседник издания из Минобороны США.

В прошлом году Пентагон опубликовал отчет о военной мощи Китая, согласно которому на конец 2022 года у республики было 48 дизель-электрических подлодок, шесть многоцелевых атомных подлодок и шесть стратегических АПЛ.