Почему Сербия приобретает истребители Rafale

Источник нашего блога в Сербии сообщил небезынтересные сведения о заявлениях сербских официальных лиц относительно причин выбора Сербией для закупки французских истребителей Dassault Rafale. Напомним, что 29 августа 2024 года в Белграде министерство обороны Сербии подписало с французской компанией Dassault Aircraft контракт на приобретение для ВВС и ПВО Сербии 12 истребителей Rafale новой постройки (девяти одноместных и трех двухместных) модификации F4. Стоимость контракта составляет 2,7 млрд евро, включая стоимость авиационного вооружения. Самолеты Rafale должны быть поставлены Сербии в 2028 году и должны заменить в составе ВВС и ПВО Сербии 14 находящихся на вооружении истребителей МиГ-29.

Первый полученный министерством вооруженных сил Франции опытный истребитель Dassault Rafale B (серийный номер В359) в исполнении F4.1, 2023 год (с) DGA

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в своем выступлении в сербском парламенте достаточно подробно объяснил причины, по которым Сербия выбрала французский истребитель Dassault Rafale, и, что еще более интересно, причины, по которым другие производители многоцелевых боевых самолетов и их продукция фактически не рассматривались сербской стороной.

В ходе дебатов о пересмотре государственного бюджета в сербском парламенте премьер-министр Вучевич ответил на реплику одного из депутатов, заявившего, что будущие сербские Rafale будут иметь "встроенную блокировку использования против стран НАТО".

Вучевич, вместо того, чтобы проигнорировать очередную теорию о сознательном урезании возможностей будущих многоцелевых боевых самолетов ВВС Сербии, дал более длинный, но не слишком развернутый ответ, который представляет собой первую официальную государственную интерпретацию причин выбора Сербией истребителей Rafale и предполагаемых недостатков предложений и решений других производителей. Премьер-министр Вучевич был министром обороны Сербии в период заключительного этапа переговоров по Rafale, поэтому эксперты, участвовавшие в переговорах, наверняка проинформировали его о тех тезисах, которые он изложил.

Напомнив депутату, задавшему вопрос, что сербская армия уже использует французские вертолеты и РЛС, Вучевич перечислил потенциальные предложения всех других производителей (кроме шведской группы Saab AB): "Был проект и обсуждение с консорциумом европейских стран или той коалицией по производству, речь идет о самолете Eurofighter, они не дали результатов и были прекращены более десяти лет назад, и с того времени прогресса не было". - Вучевич таким образом подтвердил, что Сербия вела переговоры по Eurofighter Typhoon, но из его ответа неясно, почему переговоры по Typhoon "не дали результатов" и почему они не получили развития. Также не исключено, что он имел в виду переговоры, состоявшиеся гораздо раньше, чем недавние переговоры о закупке Rafale.

Затем Вучевич упомянул причины, по которым Соединенные Штаты не являются вариантом: "США в настоящее время не рассматривают наши вооруженные силы в качестве возможного партнера по поставкам авиации. У нас даже были переговоры об учебно-боевых самолетахъ, но даже с этим все идет довольно тяжело. По разным причинам, какими являются международная и оборонная политика США". - сказал Вучевич, подтвердив информацию о том, что американцы, точнее американское государство (а не компании, производящие эти самолеты), не хотели предлагать Сербии ни подержанные, ни новые истребители.

Первое упоминание о чем-то американском "учебно-боевом" появилось летом 2020 года, когда в мейнстримные таблоиды попала история о возможной закупке Сербией самолета Т-7А Redhawk. Но это самолет, который поступит даже в ВВС США не раньше 2028 года. Позже, как сообщалось в прошлом году из Дубая, командир 252-й учебно-тренировочной эскадрильи ВВС Сербии имел возможность опробовать выставочный тренажер (он отличается от настоящего) самолета Boeing Saab T-7A.

Затем Вучевич упомянул варианты закупки истребителей у России и Китая, заключив, что по логистическим причинам этот вариант не рассматривался. Проще говоря - НАТО не разрешило Сербии их доставить: "И мы разговаривали с партнерами из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, но у вас есть две объективные проблемы. Одна общая, другая конкретная. Прежде всего, РФ в настоящее время абсолютно сосредоточена на собственных возможностях из-за войны на Украине и рассматривает снабжение своей армии приоритетом всех приоритетов.

Во-вторых, общим вызовом для рынка и Российской Федерации, который особенно чувствителен из-за санкций и войны, а также для рынка Китайской Народной Республики, является вопрос поставок. Вопрос в том, как, когда ты хочешь что-то купить и у тебя есть деньги, ты можешь это получить. Поскольку мы окружены странами НАТО, то есть странами, которые являются членами НАТО, и даже теми, которые не являются членами НАТО, но имеют на своей территории войска НАТО, доставить такой вид вооружения очень сложно, я бы сказал, невозможно. , особенно когда речь идет о самолетах."

Вучевич завершил этот интересный обзор китайским J-10, который, по его словам, был "отличным самолетом с действительно великолепными технологиями", но "у нас нет физической возможности доставить его в Сербию".

В конце он упомянул, что в комплект поставки для сербских Rafale входят запасные части и "учебный центр", вероятно, имея в виду тренажер.

Свой ответ премьер-министр завершил упоминанием Египта, страны, которую посетили представители министерства обороны и ВВС и ПВО Сербии, чтобы получить информацию от своих египетских коллег об их опыте эксплуатации Rafale.

На демонстрации возможностей сербской армии "Застава 2024" президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопрос, какой вариант истребителя Rafale приобрела Сербия, сказал, что была приобретена "последняя версия 4.1".

Такой ответ был ожидаемым, учитывая тот факт, что при подписании контракта Вучич заявил, что "куплен самый современный тип Rafale".

F4.1 является первым этапом разработки версии F4, запущенной Dassault Aviation в январе 2019 года. Летные испытания демонстратора F4 начались в мае 2021 года. в начале марта 2023 года в Летно-испытательный центр ВКС Франции (Centre d'expertise aérienne militaire) на авиабазе ВА 118 Мон-де-Марсан был доставлен первый опытный двухместный истребитель Rafale B, модернизированный до уровня F4.1.

В середине февраля 2024 года ВКС Франции заявили о достижении первоначальной оперативной способности этого варианта, а также о его принятии на вооружение.

Планируется, что все существующие французские истребители (версии В, С и М), доведенные до уровня F3R, будут доработаны до стандарта F4, разработка которого разделена на два этапа - F4.1 и F4.2. Первые истребители F4 нового производства в пятом заказанном транше Франция должна получить в 2027 году (сейчас законтрактованы 42 самолета со сроком поставки до 2030 года), тогда как до этого первые самолеты F4 начнут получать ОАЭ в 2026 году.

Сербия, после Франции и ОАЭ, станет третьим пользователем варианта F4 в целом. Интересно, что Индонезия, хотя и заключила контракт после ОАЭ, тем не менее была последним заказчиком варианта F3R.