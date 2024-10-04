«Это был рискованный шаг». Украина бросила в Курскую область лучшие западные танки. Какую технику там заметили?

Переданный «Уралвагонзаводу» Leopard ВСУ может иметь чувствительные технологии

Для вторжения в Курскую область Украина использовала свои лучшие танковые подразделения с современной западной бронетехникой. По данным американского издания Forbes, этот шаг привел к ослаблению позиций Вооруженных сил республики (ВСУ) на других направлениях.

«Это был рискованный шаг со стороны украинцев. Посвятив свои последние хорошо оснащенные подразделения наступлению через границу, они лишили подразделения вдоль линии фронта на востоке и юге Украины жизненно важного подкрепления — выбор, который непосредственно привел к тому, что украинцы потеряли несколько ключевых деревень и городов», — говорится в материале.

Уточняется, что в боях под Курском были замечены 21-я механизированная бригада и 225-й штурмовой батальон, оснащенные боевыми машинами пехоты (БМП) шведского производства CV90, а также самой современной модификацией немецкого танка Leopard (Leopard 2A6) и шведским основным боевым танком Strv 122. Это одни из лучших боевых машин в украинском арсенале, а также одни из самых защищенных в мире. По данным Military Watch Magazine (MWM), эта модель немецкого танка может иметь чувствительные технологии (речь идет о машине, переданной «Уралвагонзаводу» для изучения).

Каждый Strv 122 и Leopard 2A6 ценен. В 2023 году Украина получила всего 10 Strv 122 из Швеции и 21 Leopard 2A6 из Германии и Португалии. Не далее как этой весной все 20 или около того уцелевших машин принадлежали 21-й механизированной бригаде Forbes

При этом, как отмечает Forbes, 33-я и 155-я механизированные бригады ВСУ эксплуатируют более старые и многочисленные модели Leopard 2A4.

ВСУ могли потерять как минимум один Strv 122 в Курской области

Предполагается, что под Курском 21-я механизированная бригада ВСУ потеряла как минимум один Strv 122. В конце августа в сети появился ролик, на котором виден горящий после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) шведский основной боевой танк. Журналисты Forbes заметили, что даже если технику отбуксировали с поля боя, то вряд ли ее отремонтируют.

Также недавно в интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Strv 122 или Leopard 2A6 (они похожи) буксирует поврежденный танк Т-72, ​​возможно также попавший под атаку дрона. Во время буксировки под западной боевой машиной или на ней что-то взрывается, возможно, мина или беспилотник. Однако, выпуская клубы дыма или огнетушащего вещества, она продолжает тащить подбитый украинский Т-72.

Эти ролики демонстрируют, что украинские командиры готовы рисковать последними имеющимися у них Strv 122 и Leopard 2A6 в Курской области, резюмируют авторы Forbes.

Характеристики Leopard 2A6 и Strv 122

Leopard 2A6 стал развитием Leopard 2A5. Он отличается от прошлой модели увеличенной на 1,3 метра длиной ствола орудия. Также машина получила усовершенствованную систему управления огнем. В ходе модернизации масса танка выросла до 62 тонн.

Созданная для Швеции модификация Strv 122 также основана на версии 2A5. Танк получил дополнительные модули бронирования, усиленную подвеску и боевую информационно-управляющую систему.

В апреле Leopard 2A6, захваченный в ходе специальной военной операции (СВО), доставили в Москву для показа на выставке на Поклонной горе.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что трофейный танк может быть использован российскими военными инженерами для изучения особенностей его оптики. По его словам, вся добытая техника всегда внимательно изучается. Когда изучать уже нечего, она может быть отправлена на полигоны для обучения, добавил эксперт.

В свою очередь, издание MWM отметило, что трофейные Leopard 2A6 могут иметь чувствительные технологии.

«В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также были захвачены на Украине в прошлом, Leopard 2A6, отправленные в страну, не были созданы специально для экспорта, а были взяты непосредственно со складов немецкой армии, что означает, что в этих машинах, как ожидается, будут внедрены более чувствительные технологии», — объясняют авторы издания.

По их словам, танки семейства Leopard 2 — самые распространенные в армиях стран НАТО. Поэтому результаты их изучения «высоко оценят» российские военные.