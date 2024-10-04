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ULA заявила о готовности ко второму запуску Vulcan

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Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

ULA: ракета Vulcan Centaur готова ко второму пуску

Ракета Vulcan Centaur готова к своему второму пуску. Об этом со ссылкой на компанию United Launch Alliance (ULA) сообщает издание SpaceNews.

В альянсе заявили, что находятся на финальной стадии подготовки вторых сертификационных испытаний Cert-2, успешное прохождение которых позволит использовать Vulcan Centaur для запусков в интересах Пентагона.

Второй пуск ракеты намечен на 4 октября. В его рамках, в частности, ULA планирует провести ряд экспериментов с разгонным блоком Centaur. В задачи Космических сил США будет входить изучение миссии с целью сертификации ракеты для запусков в интересах нацбезопасности.

В сентябре издание ArsTechnica заметило, что НАСА готовится к закупкам пусков новой ракеты Vulcan компании ULA.

Впервые ракета Vulcan с разгонным блоком Centaur и лунным аппаратом Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида 8 января.

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