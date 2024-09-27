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Стало известно о готовности НАСА покупать пуски Vulcan

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

ArsTechnica: НАСА готовится к закупкам пусков новой ракеты Vulcan

НАСА готовится к закупкам пусков новой ракеты Vulcan компании United Launch Alliance (ULA). Об этом стало известно изданию ArsTechnica.

«Компания United Launch Alliance может свободно конкурировать за контракты с НАСА со своей новой ракетой Vulcan после успешного испытательного полета в начале этого года, положив конец периоду, когда SpaceX была единственной компанией, конкурирующей за права на запуск крупных научных миссий агентства», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что второй запуск Vulcan запланирован на 4 октября. «Если предстоящий запуск будет таким же успешным, как и первый, Космические силы США намерены запустить свою первую миссию на ракете Vulcan к концу года», — пишет ArsTechnica.

Впервые ракета Vulcan с разгонным блоком Centaur и лунным аппаратом Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида 8 января.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
ULA
Проекты
Vulcan РН
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