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В «применении ОДАБ-9000» Россией в зоне СВО усомнились

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

Topwar усомнилось, что ВС России применили ОДАБ-9000 в Волчанске

Издание «Военное обозрение» (Topwar) усомнилось в том, что Россия впервые применила объемно-детонирующую бомбу ОДАБ-9000 для удара по цели в Волчанске Харьковской области Украины в ходе специальной военной операции (СВО).

Комментируя видео с ударом сверхмощной бомбы, издание пишет, что российская авиация применяет бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), превращающие свободнопадающие боеприпасы в планирующие. Благодаря этому самолеты наносят удары, не заходя в зону действия противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Однако сейчас самой мощной бомбой с УМПК остается ФАБ-3000. Поэтому для сброса более тяжелого снаряда без модуля планирования тяжелому бомбардировщику пришлось бы пролететь возле города у его линии.

2 октября российские военкоры и авторы провоенных Telegram-каналов сообщили, что Вооруженные силы РФ впервые применили в Волчанске в Харьковской области вакуумную бомбу ОДАБ-9000, которую неофициально называют «папой всех бомб».

Позже телеведущая Ольга Скабеева опровергла все эти сообщения и, ссылаясь на Минобороны России, заявила, что на распространенном видео из Волчанска запечатлено применение термобарического боеприпаса ФАБ-1500.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Б-90
Компании
Минoбороны РФ
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