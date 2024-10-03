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Российские военкоры заявили об ударе по ВСУ сверхсекретным боеприпасом. Его называют «папой всех бомб»

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Кадр: Telegram-канал «Репортёр Руденко V»
Кадр: Telegram-канал «Репортёр Руденко V».

Скабеева опровергла сообщение об ударе РФ бомбой ОДАБ-9000 по ВСУ в Волчанске

Российские военкоры и авторы провоенных Telegram-каналов сообщили, что Вооруженные силы РФ впервые применили в Волчанске в Харьковской области вакуумную бомбу ОДАБ-9000, которую неофициально называют «папой всех бомб». Этот сверхсекретный боеприпас считается наиболее мощной неядерной бомбой в мире.

Ряд источников сообщили, что по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен удар бомбой ФАБ-9000. Телеведущая Ольга Скабеева опровергла все эти сообщения и, ссылаясь на Минобороны России, заявила, что на распространенном видео из Волчанска запечатлено применение термобарического боеприпаса ФАБ-1500.

Военкоры опубликовали одно и то же видео, но написали о разных бомбах. Одна из них не применялась со времен СССР

Одним из первых об использовании «папы всех бомб» сообщил видеоблогер Алексей Смирнов. Он опубликовал видео удара по Волчанску и заявил, что на кадрах зафиксировано первое боевое применение ОДАБ-9000. Военный корреспондент Андрей Руденко показал те же кадры, но написал, что это, «по всей видимости, ОФАБ-9000». «Очень показательный удар. Думаю, в радиусе поражения живых не осталось», — сообщил он. В номенклатуре российских авиабомб нет боеприпаса с аббревиатурой ОФАБ-9000, но есть ФАБ-9000 или ФАБ-9000-М54.


Удар РФ бомбой по ВСУ в Волчанске.
Источник: Кадр: Telegram-канал «Репортёр Руденко V»

О применении ФАБ-9000 также заявил военкор Александр Сладков. По данным «Военного обозрения», после 1988 года бомбы ФАБ-9000 не применялись в реальных боевых вылетах. Это связано с тем, что нет подходящих целей для оружия такой мощности: девятитонный боеприпас избыточен для большинства боевых задач.

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале заявила, что в действительности в Волчанске применили ФАБ-1500. «Пока отбой: речь не про ОДАБ-9000. Не выдаем желаемое за действительное. Это ФАБ-1500, термобарический боеприпас. Источник — МО РФ», — заверила она.

Россия лишь однажды заявляла об испытаниях «папы всех бомб»

Александр Рукшин, занимавший должность замначальника Генерального штаба ВС России, заявлял в 2007 году об успешных испытаниях новой вакуумной бомбы ОДАБ-9000. По его словам, ее поражающие факторы могут сравняться только с ядерным боеприпасом.

Сюжет об испытаниях тогда показали по телевидению. ОДАБ-9000 была сброшена на парашюте с бомбардировщика Ту-160 и успешно взорвалась. Рукшин заверил, что действие этого боеприпаса абсолютно не загрязняет окружающую среду по сравнению с ядерным боеприпасом.

Российские военные сообщали, что ОДАБ-9000 превосходит американскую «маму всех бомб» весом в 9450 килограммов. По их данным, при меньшей массе российский боеприпас в четыре раза мощнее. Основной поражающий фактор бомбы — сверхзвуковая взрывная ударная волна, а также высокая температура и сверхвысокое давление.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «МК» сообщил, что носителями ОДАБ-9000 были самолеты-ракетоносцы Ту-160 и Ту-22М3. Он отметил, что для применения такой бомбы самолету пришлось бы залетать в зону действия противовоздушной обороны противника. Эксперт также напомнил, что информацию о применении ОДАБ-9000 не подтвердило Минобороны.

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