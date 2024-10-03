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В США заметили B-52 в необычной окраске

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Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com
Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com.

TWZ: в США заметили бомбардировщик B-52 в серо-оранжевой окраске

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в необычной серо-оранжевой окраске заметили в США. На фотографию самолета обратило внимание издание The War Zone (TWZ).

Большая часть самолета окрашена в стандартный серый цвет, но законцовки крыла, мотогондолы, стабилизатор и носовая часть фюзеляжа получили ярко-оранжевую окраску. Машину запечатлели во время перелета с базы ВВС США Тинкер на базу Барксдейл.

«Поразительная схема окраски была выполнена в память о тех днях, когда B-52A и B служили базовыми носителями экспериментального гиперзвукового ракетоплана North American X-15, который ВВС США и НАСА использовали в исследовательских целях в 1960-х годах», — говорится в публикации.

Ракетоплан X-15, который остается самым быстрым пилотируемым летательным аппаратом в истории авиации, совершил первый полет в 1959 году. X-15 крепили под крылом B-52, который выводил ракетоплан на заданную высоту. После этого ракетоплан отделялся и начинал самостоятельный полет. В ходе испытаний X-15 удалось достичь скорости более 7000 километров в час.

В июле издание The National Interest писало, что модернизация B-52 до уровня B-52J позволит продлить срок службы бомбардировщиков до 2050-х, но работы по усовершенствованию самолетов займут много лет.

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Страны
США
Продукция
B-52
Компании
NASA
Проекты
ГЗЛА
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