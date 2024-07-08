Войти
Lenta.ru

В США рассказали о проблеме модернизированного B-52

457
0
0
Фото: Master Sgt. Lance Cheung / U.S. Air Force / Wikimedia
Фото: Master Sgt. Lance Cheung / U.S. Air Force / Wikimedia.

TNI: создание модификации бомбардировщика B-52 займет много лет

Модернизация американских бомбардировщиков B-52 до уровня B-52J позволит продлить срок их службы до 2050-х, но работы по усовершенствованию самолетов займут много лет. О проблеме модификации B-52 рассказали в публикации The National Interest (TNI).

«В рамках программы замены двигателей B-52 ВВС США (B-52 CERP) в августе 2023 года был создан виртуальный прототип, прежде чем программа перешла на этап MCA (создание основных производственных возможностей) перед началом разработки, после чего планируется потратить еще девять лет на разработку и тестирование физических прототипов. Ожидается, что программа обеспечит первоначальную готовность не ранее середины 2033 финансового года, то есть почти через 15 лет после ее запуска», — говорится в отчете Счетной палаты США (Government Accountability Office, GAO).

Также в документе подчеркнули, что Пентагон недостаточно подготовлен к оперативному развертыванию новых систем.

Каждый B-52 оснащен силовой установкой из восьми двигателей Pratt & Whitney TF-33. Эти изделия хотят заменить моторами Rolls-Royce F130, которые создали на базе гражданских Rolls-Royce BR. Также B-52J получит новый радар, оборудование связи и навигации.

В декабре издание TNI писало, что средний возраст самолетов-истребителей в парке Военно-воздушных сил США составил около 28 лет, а большинству F-16 более 30 лет.

ЖЗЛ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
F-16
Компании
Pratt&Whitney
Rolls-Royce
Похожие новости
02.03.2010
Pratt & Whitney создаст новый двигатель для военной авиации
01.03.2010
Pratt & Whitney создаст новый двигатель для беспилотников
30.07.2009
Joint Strike Fighter переходит на стадию испытаний
06.05.2009
Австралия закупает около 100 американских истребителей F-35 Lightning II
16.06.2008
Легкий боевой самолет LCA Tejas не сможет нести полный комплект вооружения
21.12.2006
Истребитель F-35 "Лайтнинг-2" совершил первый полет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 13:48
  • 2535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 04:15
  • 1
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 08.07 02:18
  • 3
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 06.07 04:44
  • 1
Решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС нацелено на безопасность государств-членов организации - Путин
  • 05.07 20:37
  • 530
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов