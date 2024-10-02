Французская Naval Group получила контракт на поставку четырех ДЭПЛ для голландского флота

В понедельник, 30 сентября, министр обороны Нидерландов Гейс Туинман и генеральный директор французской судостроительной компании Naval Group Пьер Эрик Поммелле подписали соглашение о поставке для голландского флота новых дизель-электрических подлодок в рамках программы замены устаревших субмарин типа "Валрус" (Walrus, "Морж").

Как отмечает Naval News, этот решающий шаг знаменует собой фактический запуск программы класса "Орка".

Дизайн ДЭПЛ Black Sword Naval Group

"Naval Group гордится тем, что ее выбрал один из самых передовых операторов подводного флота НАТО, отвечающий высоким эксплуатационным и техническим требованиям, – заявил Пьер Эрик Поммелле. – Это сотрудничество отражает доверие, которое Минобороны Нидерландов оказывает нашему опыту и профессионализму".

В свою очередь Гийс Туинман подчеркнул, что постройка новых подлодок развернется при активном участии голлансдкой судостроительной отрасли, которая обладает собственными уникальными компетенциями.

Ранее, в начале сентября, французская компания подписала с министерством экономики Нидерландов соглашение о промышленном сотрудничестве (ICA), которое считается обязательным перед заключением непосредственного контракта на поставку. В этом документе изложена стратегия промышленного сотрудничества Naval Group с оборонным и судостроительным секторами Нидерландов.

В частности, в ICA прописаны детали сотрудничества Naval Group в течение 20 лет с многочисленными ключевыми голландскими компаниями и научными институтами.

Королевский военно-морской флот Нидерландов начал еще в 2014 году поиски замены ДЭПЛ класса "Валрус", принятым на вооружение в период с 1990 по 1994 годы. Тогдашний министр обороны Жанин Хеннис-Плашерт заявляла, что новые субмарины введут в строй к 2025 году.

Но процесс выбора оптимального проекта потребовал значительно больше времени, чем ожидалось. На сроки повлияло и отсутствие единого мнения об облике будущих субмарин среди политических кругов страны.

В ноябре 2022 года голландское Минобороны запросило расценки у трех возможных поставщиков. Консорциум голландской Damen Group и шведской Saab предложил ДЭПЛ на базе подлодок типа А26. Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems заявила на тендер модифицированный проект субмарин класса "Тип-212CD", которые уже строятся для Норвегии и Германии. Naval Group участвовала в конкурсе с дизель-электрической подлодкой "Блэк Сворд" (Black Sword, "Черный меч"), спроектированной на основе многоцелевой АПЛ типа "Барракуда".

В середине марта 2024 года стало известно, что голландские власти выбрали Naval Group предпочтительным поставщиком четырех ДЭПЛ и началась подготовка к заключению соответствующего контракта.

Ожидается, что первые две субмарины передадут заказчику в течение десяти лет после заключения контракта. Детали о характеристиках подлодок пока не раскрываются.