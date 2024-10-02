Войти
Flotprom

Французская Naval Group получила контракт на поставку четырех ДЭПЛ для голландского флота

377
0
0

В понедельник, 30 сентября, министр обороны Нидерландов Гейс Туинман и генеральный директор французской судостроительной компании Naval Group Пьер Эрик Поммелле подписали соглашение о поставке для голландского флота новых дизель-электрических подлодок в рамках программы замены устаревших субмарин типа "Валрус" (Walrus, "Морж").

Как отмечает Naval News, этот решающий шаг знаменует собой фактический запуск программы класса "Орка".

Дизайн ДЭПЛ Black Sword

Naval Group


"Naval Group гордится тем, что ее выбрал один из самых передовых операторов подводного флота НАТО, отвечающий высоким эксплуатационным и техническим требованиям, – заявил Пьер Эрик Поммелле. – Это сотрудничество отражает доверие, которое Минобороны Нидерландов оказывает нашему опыту и профессионализму".

В свою очередь Гийс Туинман подчеркнул, что постройка новых подлодок развернется при активном участии голлансдкой судостроительной отрасли, которая обладает собственными уникальными компетенциями.

Ранее, в начале сентября, французская компания подписала с министерством экономики Нидерландов соглашение о промышленном сотрудничестве (ICA), которое считается обязательным перед заключением непосредственного контракта на поставку. В этом документе изложена стратегия промышленного сотрудничества Naval Group с оборонным и судостроительным секторами Нидерландов.

В частности, в ICA прописаны детали сотрудничества Naval Group в течение 20 лет с многочисленными ключевыми голландскими компаниями и научными институтами.

Королевский военно-морской флот Нидерландов начал еще в 2014 году поиски замены ДЭПЛ класса "Валрус", принятым на вооружение в период с 1990 по 1994 годы. Тогдашний министр обороны Жанин Хеннис-Плашерт заявляла, что новые субмарины введут в строй к 2025 году.

Но процесс выбора оптимального проекта потребовал значительно больше времени, чем ожидалось. На сроки повлияло и отсутствие единого мнения об облике будущих субмарин среди политических кругов страны.

В ноябре 2022 года голландское Минобороны запросило расценки у трех возможных поставщиков. Консорциум голландской Damen Group и шведской Saab предложил ДЭПЛ на базе подлодок типа А26. Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems заявила на тендер модифицированный проект субмарин класса "Тип-212CD", которые уже строятся для Норвегии и Германии. Naval Group участвовала в конкурсе с дизель-электрической подлодкой "Блэк Сворд" (Black Sword, "Черный меч"), спроектированной на основе многоцелевой АПЛ типа "Барракуда".

В середине марта 2024 года стало известно, что голландские власти выбрали Naval Group предпочтительным поставщиком четырех ДЭПЛ и началась подготовка к заключению соответствующего контракта.

Ожидается, что первые две субмарины передадут заказчику в течение десяти лет после заключения контракта. Детали о характеристиках подлодок пока не раскрываются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Норвегия
Франция
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 17:17
  • 596
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга
  • 02.10 14:52
  • 5067
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.10 14:50
  • 0
Чернобыльская АЭС: игра на грани фола
  • 02.10 12:47
  • 1
В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов
  • 02.10 11:50
  • 2
РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах
  • 02.10 09:30
  • 1
В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники
  • 02.10 09:22
  • 1
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 09:11
  • 2
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 01.10 19:57
  • 4
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 01.10 16:32
  • 0
Силовики – полякам: защити себя сам
  • 01.10 08:42
  • 1
О роли проекта 22350(М)
  • 01.10 01:16
  • 1
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 30.09 18:09
  • 13
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 30.09 07:17
  • 0
Ответ на "ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году"