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Французская Naval Group находится в шаге от заключения контракта на поставку подлодок Нидерландам

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Министр экономики Нидерландов Дирк Бельяртс и генеральный директор французской компании Naval Group Пьер Эрик Поммелле подписали соглашение о промышленном сотрудничестве (ICA). Как отмечает Naval News, документ связан с контрактом на поставку голландским ВМС новых дизель-электрических подлодок, который планируют подписать в ближайшие недели.

Соглашение ICA считается обязательным, поскольку в нем изложена стратегия промышленного сотрудничества Naval Group с оборонным и судостроительным секторами Нидерландов по программе замены голландских подводных лодок класса "Валрус" (Walrus, "Морж").

Дизайн ДЭПЛ Black Sword

Naval Group


В соответствии с подписанным документом, Naval Group будет сотрудничать в течение 20 лет с многочисленными ключевыми голландскими компаниями и научными институтами.

"Голландская оборонная технологическая и промышленная база поставляет высокопроизводительные и узкоспециализированные решения, которые будут широко использоваться при реализации программы замены подлодок "Валрус", – отметил Пьер Эрик Поммелле. – Я считаю, что Naval Group повезло иметь возможность тесно сотрудничать с такими опытными партнерами".

Напомним, что Королевский военно-морской флот Нидерландов еще в 2014 году запустили программу "Орка", призванную найти замену действующим четырем ДЭПЛ класс "Валрус", принятым на вооружение в период с 1990 по 1994 годы. Тогдашний министр обороны Жанин Хеннис-Плашерт заявляла, что новые субмарины введут в строй к 2025 году.

Однако сроки выбора подходящего проекта значительно растянулись, в частности, из-за долгих политических дискуссий и стратегического анализа, направленных на формирование списка необходимых возможностей будущих подлодок и повышение экономической эффективности.

Только в ноябре 2022 года Минобороны Нидерландов запросило расценки у трех возможных поставщиков. Консорциум голландской Damen Group и шведской Saab Group предложил ДЭПЛ на базе подлодок типа А26. Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems заявила на тендер модифицированный проект субмарин класса "Тип-212CD", которые уже строятся для Норвегии и Германии. Naval Group участвовала в конкурсе с дизель-электрической подлодкой "Блэк Сворд" (Black Sword, "Черный меч"), спроектированной на основе многоцелевой АПЛ типа "Барракуда".

В середине марта 2024 года стало известно, что голландские власти выбрали Naval Group предпочтительным поставщиком четырех ДЭПЛ.

Ожидается, что первые две субмарины будут переданы заказчику в течение десяти лет после заключения контракта.

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Страны
Германия
Нидерланды
Норвегия
Франция
Компании
ThyssenKrupp
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