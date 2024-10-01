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ТАСС

Цифровой реестр воинского учета могут полностью передать в ведение Минобороны

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Изменения являются техническими, для граждан и военных комиссариатов, которые в дальнейшем будут использовать реестр, ничего не меняется, пояснили в Минцифры

МОСКВА /ТАСС/. Единый цифровой реестр воинского учета предлагается передать в ведение Минобороны, говорится в проекте документа, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Как пояснили журналистам в министерстве цифрового развития РФ, изменения являются техническими и вносятся в нормативные документы для реализации реестра воинского учета. "В документе нормативно закрепляется процесс передачи от Минцифры к Минобороны реестра воинского учета. Это необходимо законодательно, так как мы отвечаем за техническую часть и занимаемся разработкой реестра по заданию функционального заказчика - Минобороны", - пояснили в Минцифры.

Там уточнили, что для граждан и военных комиссариатов, которые в дальнейшем будут использовать реестр, ничего не меняется.

Ранее сообщалось, что все военные комиссариаты России до конца 2025 года будут оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием, соответствующие работы будут проведены "Воентелеком" в рамках заключенных с Минобороны госконтрактов, в том числе серверное оборудование в Москве будет обеспечивать военным комиссариатам доступ в сети Минобороны.

Также документом предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифры. Как отметили в пресс-службе министерства, такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности. "Мы готовим документацию, а уполномоченные органы проверяют реестр в части информационной безопасности", - добавили в министерства.

"Обе инициативы - не нововведение, это стандартные процедуры для запуска информационных систем", - заключили в Минцифры.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес места жительства, информация об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Реестр не будет содержать данные, составляющие государственную или охраняемую законом тайну. В декабре 2023 года президент также поручил Минобороны провести осенний призыв 2024 года с использованием этой государственной информационной системы. 

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