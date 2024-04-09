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РИА Новости

Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году

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Призывник проходит медицинскую комиссию в военном комиссариате
Призывник проходит медицинскую комиссию в военном комиссариате.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

ГОМУ ГШ: военкоматы оснастят телекоммуникационным оборудованием к 2026 году

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все военные комиссариаты России до конца 2025 года будут оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием, соответствующие работы будут проведены "Воентелеком" в рамках заключенных с Минобороны госконтрактов, сообщило главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ) Генштаба ВС РФ.

В период с 2019 по 2023 год такими цифровыми технологиями были оснащены 93% военных комиссариатов муниципальных образований.

В России 8 апреля отмечается День сотрудников военных комиссариатов.

"В 2024–2025 годах данная работа будет продолжена (в том числе в военных комиссариатах, размещенных на новых территориях Российской Федерации), что позволит к исходу 2025 года оснастить ЦТО все военные комиссариаты", - говорится в публикации ГОМУ в журнале "Военные комиссариаты России".

Кроме того, для организации управления соединениями и воинскими частями территориальной обороны с 2024 года спланировано оснащение военных комиссариатов современными стационарными средствами радиосвязи.

Серверное оборудование обеспечивает военным комиссариатам доступ в сети Минобороны. Можно будет вести телефонные переговоры в открытых и закрытых сетях военного ведомства.

Пользовательское оборудование в интересах должностных лиц военных комиссариатов позволяет рассматривать обращения граждан, поступивших на электронную почту военного комиссариата, получать информацию из открытых источников в интернете, обмениваться информацией с учебными заведениями, администрациями муниципальных образований и органами исполнительной власти, вести документальный обмен сообщениями в системе электронного документооборота Минобороны России, а также обмениваться сообщениями в закрытом сегменте сети передачи данных.

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Россия
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1 комментарий
№1
09.04.2024 01:20
Если мое личное дело посмотрят из Севастополя в Гатчину или в Москву я буду богат как Крез,т.к. наконец то решится вопрос о моей выслуге.
0
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