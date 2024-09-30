Войти
Lenta.ru

В SpaceX допустили изменения правил регулирования

115
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceX: рост космического бизнеса потребует улучшения правил регулирования

Рост бизнеса компаний, специализирующихся на космонавтике, может потребовать улучшения правил регулирования, допустила президент SpaceX Гвинн Шотвелл. Об этом сообщает ArsTechnica.

Главный операционный директор заявила, что SpaceX не боится регулирования, поскольку оно необходимо для процветания бизнеса и безопасности общества. «Я лишь хочу сказать, что по мере роста этого бизнеса вы, вероятно, улучшите нормативную среду», — заявила она.

Шотвелл добавила, что изменение правил регулирования должно способствовать прогрессу, а не наоборот. Таким образом президент SpaceX отреагировала на спор между компанией и Федеральным управлением гражданской авиации Соединенных Штатов.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США объявило о намерении оштрафовать компанию SpaceX на общую сумму более 633 тысяч долларов за два нарушения условий лицензии на запуски, которые были в июне и июле 2023 года.

В ходе запусков, которые стали успешными, выводились космические аппараты Satria-1 и Jupiter-3. В первом случае компания для проведения пуска попросила одобрения регулятора на использование нового центра управления. Во втором случае компания попросила регулятор разрешить использование нового резервуарного хранилища ракетного топлива. В обоих случаях SpaceX проигнорировала решения регулятора.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"