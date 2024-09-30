В SpaceX допустили изменения правил регулирования

SpaceX: рост космического бизнеса потребует улучшения правил регулирования

Рост бизнеса компаний, специализирующихся на космонавтике, может потребовать улучшения правил регулирования, допустила президент SpaceX Гвинн Шотвелл. Об этом сообщает ArsTechnica.

Главный операционный директор заявила, что SpaceX не боится регулирования, поскольку оно необходимо для процветания бизнеса и безопасности общества. «Я лишь хочу сказать, что по мере роста этого бизнеса вы, вероятно, улучшите нормативную среду», — заявила она.

Шотвелл добавила, что изменение правил регулирования должно способствовать прогрессу, а не наоборот. Таким образом президент SpaceX отреагировала на спор между компанией и Федеральным управлением гражданской авиации Соединенных Штатов.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США объявило о намерении оштрафовать компанию SpaceX на общую сумму более 633 тысяч долларов за два нарушения условий лицензии на запуски, которые были в июне и июле 2023 года.

В ходе запусков, которые стали успешными, выводились космические аппараты Satria-1 и Jupiter-3. В первом случае компания для проведения пуска попросила одобрения регулятора на использование нового центра управления. Во втором случае компания попросила регулятор разрешить использование нового резервуарного хранилища ракетного топлива. В обоих случаях SpaceX проигнорировала решения регулятора.