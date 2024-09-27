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Американский регулятор прокомментировал обвинения SpaceX

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Фото: David J. Phillip / AP
Фото: David J. Phillip / AP.

Американский регулятор обвинил компанию SpaceX в нарушении безопасности

Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов, комментируя несогласие SpaceX с наложенным на нее штрафом, обвинило американскую компанию в нарушении безопасности. Об этом сообщает издание SpaceNews.

На слушаниях подкомитета по авиации комитета по транспорту Палаты представителей республиканец от Калифорнии Кевин Кили попросил главу регулятора Майка Уитакера высказаться о споре со SpaceX. «Я думаю, что безопасность — в интересах общественности, и это наша главная цель», — заявил чиновник.

Двухмесячную задержку в запуске многоразовой транспортной системы Starship Уитакер оценил как «важную часть культуры безопасности».

Комментируя заявления регулятора, в SpaceX заявили республиканцу, что в своих высказываниях Уитакер допустил ряд неточностей, указывающих на недостаточное владение им достоверной информацией.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США объявило о намерении оштрафовать компанию SpaceX на общую сумму более 633 тысяч долларов за два нарушения условий лицензии на запуски, которые были в июне и июле 2023 года.

В ходе запусков, которые стали успешными, выводились космические аппараты Satria-1 и Jupiter-3. В первом случае компания для проведения пуска попросила одобрения регулятора на использование нового центра управления. Во втором случае компания попросила регулятор разрешить использование нового резервуарного хранилища ракетного топлива. В обоих случаях SpaceX проигнорировала решения регулятора.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
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