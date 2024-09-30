Войти
Lenta.ru

Азербайджан показал модернизированную «Шилку»

109
0
0
Фото: Army Recognition
Фото: Army Recognition.

Азербайджан показал модернизированную ЗСУ-23-4 «Шилка» на выставке ADEX

Модернизированную зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 «Шилка» показали на международной выставке ADEX 2024 в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает Army Recognition.

Главной особенностью усовершенствованной установки стал новый радар, который может обнаруживать цели с радиолокационным сечением в один квадратный метр на расстоянии 20 километров. Дальность обнаружения целей с сечением 0,01 квадратного метра — 7 километров. Радар способен отслеживать до 100 целей на расстоянии 15 километров.

Также машина получила цифровую систему управления огнем и электрооптическую систему COAPS-L, которая предназначена для визуальной идентификации целей. Кроме того, в состав оборудования «Шилки» интегрировали систему навигации на базе GPS. Штатную вспомогательную силовую установку на базе газотурбинного двигателя заменили дизельным мотором Lombardini LDW1404. Пушечное вооружение дополнили генератором помех для защиты ЗУ-23-4 от дронов-камикадзе.

Проект модернизации осуществляла компания CSG Defence в сотрудничестве с Elbit Systems и Сумгаитским технологическим парком. Отмечается, что для Баку модернизировали 23 установки.

Ранее в сентябре в Польше представили построенный на базе советской установки ЗУ-23-2 антидроновый комплекс Orion FCS. Система получила радар MADDOS и систему управления огнем с баллистическим вычислителем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Польша
Продукция
Шилка
Компании
Elbit Systems
Проекты
GPS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"