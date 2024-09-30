Азербайджан показал модернизированную «Шилку»

Азербайджан показал модернизированную ЗСУ-23-4 «Шилка» на выставке ADEX

Модернизированную зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 «Шилка» показали на международной выставке ADEX 2024 в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает Army Recognition.

Главной особенностью усовершенствованной установки стал новый радар, который может обнаруживать цели с радиолокационным сечением в один квадратный метр на расстоянии 20 километров. Дальность обнаружения целей с сечением 0,01 квадратного метра — 7 километров. Радар способен отслеживать до 100 целей на расстоянии 15 километров.

Также машина получила цифровую систему управления огнем и электрооптическую систему COAPS-L, которая предназначена для визуальной идентификации целей. Кроме того, в состав оборудования «Шилки» интегрировали систему навигации на базе GPS. Штатную вспомогательную силовую установку на базе газотурбинного двигателя заменили дизельным мотором Lombardini LDW1404. Пушечное вооружение дополнили генератором помех для защиты ЗУ-23-4 от дронов-камикадзе.

Проект модернизации осуществляла компания CSG Defence в сотрудничестве с Elbit Systems и Сумгаитским технологическим парком. Отмечается, что для Баку модернизировали 23 установки.

Ранее в сентябре в Польше представили построенный на базе советской установки ЗУ-23-2 антидроновый комплекс Orion FCS. Система получила радар MADDOS и систему управления огнем с баллистическим вычислителем.