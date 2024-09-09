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В Польше представили антидроновую «рогатку»

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Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

В Польше представили антидроновый комплекс Orion на базе советской ЗУ-23-2

Польские разработчики представили построенный на базе советской установки ЗУ-23-2 антидроновый комплекс Orion FCS на выставке MSPO-2024. Об этом сообщает Army Recognition.

Система, которая может использовать «рогатку» ЗУ-23-2 или пару крупнокалиберных пулеметов, предназначена для обнаружения и нейтрализации малоразмерных дронов и барражирующих боеприпасов. Отмечается, что комплекс разработали в Maddos и AP Flyer в сотрудничестве с неназванным украинским партнером.

Orion FCS оснащена радаром дальнего действия MADDOS, который способен обнаруживать цели и передавать данные об их местоположении. После этого пушки автоматически направляются в сектор обнаружения, а оптико-электронный модуль начинает сопровождение цели. Система управления огнем с баллистическим вычислителем может рассчитывать траекторию полета цели и вносить поправки для стрельбы.

Спаренную зенитную установку ЗУ-23-2 приняли на вооружение в 1960 году. В основе установки лежит пара автоматических пушек калибра 23 миллиметра, которые обеспечивают скорострельность до двух тысяч выстрелов в минуту.

В августе на форуме «Армия-2024» представили модернизированную ЗУ-23АЭ. Установка получила тепловизор и систему дистанционного управления. ЗУ-23АЭ может использовать снаряды с программируемым подрывом.

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Форум "Армия - 2024"
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