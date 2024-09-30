Войти
Lenta.ru

Европа вместо одноразовых «Союзов» начнет запускать многоразовые Maia

103
0
0
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости.

Компания MaiaSpace перестроит стартовый стол российского «Союза» на Куру

Компания MaiaSpace получила одобрение Национального центра космических исследований Франции на перестройку стартового стола российской одноразовой ракеты «Союз СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Использовавшийся для пуска ракеты российского производства стартовый стол будет перестроен под частично многоразовый носитель Maia разработки MaiaSpace. В одноразовом варианте данная ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту до 1500 килограммов, в многоразовом — до 500 килограммов.

«Повторное использование уже существующих инфраструктур стартовых площадок полностью соответствует подходу MaiaSpace к максимально возможной минимизации своего воздействия на окружающую среду на Земле и в космосе», — заявил генеральный директор MaiaSpace Йохан Лерой.

На адаптацию стартового стола под новую ракету компания планирует потратить десятки миллионов евро. Первый пуск Maia намечен на конец 2025 года.

В мае издание сообщило, что на место российской ракеты «Союз-СТ» на космодроме Куру есть три кандидата — ракета Maia компании MaiaSpace, разрабатываемый компанией Avio новый носитель и ракета RFA ONE MAX.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Проекты
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"