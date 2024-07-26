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На Западе рассказали о застрявших ракетах «Роскосмоса»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Politico: несколько ракет «Союз» застряли на космодроме Куру в Гвиане

Несколько российских ракет-носителей «Союз-2» застряли на космодроме Куру во Французской Гвиане. Принадлежащие госкорпорации «Роскосмос» ракеты законсервировали, пишет западное издание Politico со ссылкой на источники.

«По словам четырех официальных лиц, говоривших на условиях анонимности, в бункерах в углу космодрома на северном побережье Южной Америки во Французской Гвиане находятся по меньшей мере две законсервированные российские ракеты "Союз-2"», — пишет издание.

В публикации отметили, что занимаемое «Союзами» место необходимо освободить для европейских ракет. Чиновник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что готовится «какая-то сделка». Он отметил, что на складе хранится один полностью собранный «Союз».

При этом в Национальном центре космических исследований Франции сообщили, что российские ракеты находятся на безопасном хранении, но отправлять их обратно не планируют.

В мае издание European Spaceflight писало, что на место российской ракеты «Союз-СТ» на космодроме Куру есть три кандидата — ракета Maia компании MaiaSpace, разрабатываемый компанией Avio новый носитель и ракета RFA ONE MAX.

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Страны
Гвиана
Франция
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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