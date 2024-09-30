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Названы задачи российского «Альбатроса»

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости.

Эксперт Леонков: разведывательный БПЛА «Альбатрос М5» позволит наводить «Грады»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Альбатрос М5», который начал поступать в подразделения Вооруженных сил России, позволит наводить реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Задачи БПЛА назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что «Альбатрос» предназначен для работы в тактической зоне. Разведывательный аппарат сможет передавать координаты целей расчетам минометов, РСЗО и ствольной артиллерии.

«РСЗО "Град" работает на дальность до 40 километров, самоходные артиллерийские установки — до 50 километров, буксируемая артиллерия — до 30 километров. Получается, что такой БПЛА — это хорошая рабочая лошадка, позволяющая обеспечить результативные действия нашей артиллерии», — сказал эксперт.

Леонков добавил, что сейчас нельзя вести стрельбу по квадратам, не жалея снарядов.

В марте разработчики «Альбатроса» рассказали, что при заявленной дальности в 50 километров операторы дрона при необходимости совершают полеты на дальности до 60-80 километров.

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