Коррективные усилия: новые дроны «Альбатрос» появились в зоне СВО

БПЛА помогают артиллеристам искать и уничтожать цели

В подразделения российской армии начал поступать БПЛА «Альбатрос М5», сообщили «Известиям» его разработчики. Беспилотник ведет разведку в глубоком тылу противника и корректирует артиллерийский огонь. Новинка уже используется в российском приграничье и на некоторых направлениях в зоне СВО. Эксперты отмечают, что такие дроны необходимы не только армии, но и погранвойскам.

«Альбатрос» уже на фронте

Беспилотный комплекс «Альбатрос М5» начал поступать в российскую армию, выяснили «Известия». Это БПЛА самолетного типа с размахом крыла больше 3 м. В зависимости от погодных условий и полезной нагрузки он может находится в воздухе около 4,5 ч, радиус действия — около 60 км, скорость — до 110 км/ч, рассказали «Известиям» представители компании «Альбатрос» — разработчика беспилотника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Аппарат предназначен для разведки, корректировки, наведения и подтверждения поражения цели, отметили собеседники.

— Возможна установка фото-, видео- и тепловизионной камер, — добавил представитель фирмы. — При необходимости БПЛА может получить любую другую полезную нагрузку, типа газоанализатора, мультиспектральной камеры и так далее. В общем, всё, что есть на рынке.

Запуск производится либо с пневматической, либо с обычной катапульты. Посадка — с помощью парашюта.

— В аппарате 60% комплектующих собственного производства, мы состоим в реестре производителей отечественной продукции, — уточнили в компании «Альбатрос». — Например, программное обеспечение, установленное на беспилотнике, полностью наше.

По словам разработчиков, дрон активно используется в приграничье и на некоторых направлениях в зоне СВО.

БПЛА «Альбатрос» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Радиоканал стоит наш, что позволяет на данном этапе летать в условиях действия средств РЭБ, — отметили они. — Всё работает стабильно. Видео в режиме реального времени в качестве Full HD передается хорошо. Пока отзывы очень хорошие. Их давали десантники, артиллеристы и представители других подразделений.

БПЛА «Альбатрос» — это машина для действия в тактической зоне, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Дрон такого типа должен обеспечивать координатами целей нашу артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, — объяснил он. — РСЗО «Град» работает на дальность до 40 км, самоходные артиллерийские установки — до 50 км, буксируемая артиллерия — до 30 км. Получается, что такой БПЛА — это хорошая рабочая лошадка, позволяющая обеспечить результативные действия нашей артиллерии.

Вести стрельбу, как раньше, по квадратам, не жалея снарядов, нельзя, отметил эксперт.

РСЗО «Град» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Мы видели укрепрайоны, а вокруг них лунную поверхность в воронках от снарядов, — напомнил он. — Такие пейзажи возникали из-за определенных проблем с корректировкой огня. Дрон, передавая видеокартинку, позволит артиллерии быстро и точно пристреляться, не используя огромное количество снарядов. Это, ко всему прочему, снизит расход боеприпасов, что важно.

Дрон пригодится пограничникам

БПЛА типа «Албатроса» необходимы российской армии и в больших количествах, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— В условиях современных боевых действий подобные беспилотники — это расходный материал, — отметил он. — Это дрон ближней тактической разведки. Они постоянно находятся в зоне поражения ПВО противника, включая переносные зенитные комплексы. Отсюда большие потери машин этого типа, и их нужно как можно больше. Разведчики полезны не только артиллерии. Они, постоянно находясь в воздухе, позволят видеть практически всё. Они не дадут развернуть артиллерию, сосредоточить броне- или штурмовые группы для наступления. Точно и вовремя нанесенный удар сорвет любую атаку.

Эксперт отметил, что аппараты такого типа сейчас в дефиците.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

— Линия фронта очень протяженная и на такие БПЛА большой спрос, — отметил он. — Их пока не так много, как нужно. В этом отношении, конкурентов у новой машины не будет.

Кроме того, эксперт отметил, что БПЛА типа «Альбатроса» пригодятся пограничникам.

— Сейчас вся граница с Украиной — это сплошная горячая линия, — пояснил Юрий Лямин. — В Курской области идут бои, в Белгородской и Брянской было несколько попыток прорыва и они могут повториться. Постоянно работает украинская артиллерия и РСЗО — им надо противостоять. «Альбатросы» могли бы контролировать приграничные районы, что позволит своевременно срывать попытки сосредоточения сил противника и планы по вторжению на российскую территорию.

В стране сейчас активно разрабатываются дроны самой разной специализации, и многие из них тут же попадают в зону военной специальной операции. Ранее «Известия» писали про модернизацию FPV-дрона «Пиранья-13», которая уже появилась на передовой в Донбассе. Этот дрон может заниматься дистанционным минированием, доставкой воды, продовольствия, боекомплекта на удаленные позиции и сбрасывать различные боеприпасы.

Разработка БПЛА началась по просьбе одного из подразделений с линии боевого соприкосновения и длилась около полугода. В результате опытно-конструкторских работ это техническое задание было выполнено даже с запасом — беспилотник способен доставить до 15 кг груза на расстояние до 15 км.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Кроме того, «Известия» писали, что чуть более полугода назад российская армия начала применять БПЛА для заброса мин в тыл противника. Летательный аппарат доставляет боеприпас в нужную точку, в 2–6 км от линии боевого соприкосновения. А после возвращается обратно к оператору, оставаясь в строю.

Богдан Степовой

Андрей Федоров