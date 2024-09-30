Названы сроки передачи «Адмирала Исакова» флоту

Главком ВМФ Моисеев: фрегат «Адмирал Исаков» передадут ТОФ в 2027 году

Многоцелевой фрегат «Адмирал Исаков» проекта 22350, который может нести гиперзвуковое оружие, передадут Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в 2027 году. Сроки назвал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев, пишет ТАСС.

«Планы определены текущими контрактами. Исходим из того, что ближайший фрегат будет принят в 2026 году, "Адмирал Исаков" мы примем в 2027 году», — сказал он в ходе церемонии спуска на воду фрегата, который построили на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

Главком отметил, что в рамках концепции развития ВМФ фрегаты проекта 22350 будут составлять основу кораблей дальней морской зоны ТОФ и Северного флота.

«Адмирал Исаков» был заложен в 2013 году, а в 2017-м на верфи приступили к стыковке блоков корпуса фрегата. Корабль получит универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который позволит нести различные ракеты, включая гиперзвуковые «Циркон».

В апреле британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что российская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» показала разрушительную эффективность в ходе специальной военной операции.