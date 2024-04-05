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В Британии рассказали о разрушительной эффективности «Циркона»

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Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС.

Меркурис: ракета «Циркон» показала разрушительную эффективность в ходе СВО

Российская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» показала разрушительную эффективность в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Мы наблюдаем, как русские начинают внедрять все больше новых видов ракет, и это сама по себе важная новость, поскольку теперь в различных российских ударах против Украины используют гиперзвуковую ракету "Циркон". Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, и оно продемонстрировало разрушительную эффективность», — сказал он.

Также эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы России в ходе кампании по уничтожению украинской инфраструктуры в 2024 году нанесли Киеву гигантский ущерб.

Гиперзвуковую противокорабельную ракету (ПКР) «Циркон» разработало НПО машиностроения. 3М22 отличается от существующих ПКР значительно большей скоростью полета. Носителями «Циркона» станут подлодки проекта 885М «Ясень-М» и фрегаты проекта 22350.

В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна преодолеть почти любую систему противоракетной обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Обносов Борис
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
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