Стало известно о преодолевающей любую ПРО российской ракете

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна преодолеть почти любую противоракетную оборону (ПРО), заявил в интервью телеканалу «Россия-24» генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Сегодня характеристики "Циркона" крайне высоки, и, конечно, для его перехвата требуется очень эффективная система противоракетной обороны и система ПВО. На мой взгляд, сегодня "Циркон" — это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», — сказал гендиректор КТРВ.

В декабре от главкома флота, адмирала Николая Евменова стало известно, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит серию из десяти фрегатов проекта 22350, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии ведомства сообщил, что к концу 2023 года число носителей высокоточного оружия в ВМФ России превысит 40 единиц.