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Антидроновую «Деривацию» показали Медведеву

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Кадр: Официальная страница во «ВКонтакте» Дмитрия Медведева / ТАСС
Кадр: Официальная страница во «ВКонтакте» Дмитрия Медведева / ТАСС.

Медведеву показали современные средства борьбы с БПЛА на полигоне Капустин Яр

Современные средства борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), включая комплекс «Деривация», показали заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву на полигоне Капустин Яр. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо «Деривации», зампреду Совбеза показали возможности машин «Тайфун-ПВО» и модернизированных установок ЗУ-23-2. Антидроновые системы поразили летающие мишени.

«Сегодня мы ознакомились с работой средств вооружения и поражения БПЛА в рамках единой системы. Эксперимент тем и полезен, что были показаны новые разработки, новые методики применения, специально предназначенные для поражения целей малого размера», — сказал он в ходе совещания, посвященного антидроновым комплексам.

Зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» оснащен автоматической пушкой 2А90 калибра 57 миллиметров с дальностью поражения целей 6 километров. Для обнаружения целей используется оптико-электронная система, способная вести круговой обзор.

В августе на форуме «Армия-2024» представили модернизированную зенитную установку ЗУ-23АЭ для борьбы с малоразмерными дронами. Комплекс оснащен тепловизором и системой дистанционного управления.

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Страны
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
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Медведев Дмитрий
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