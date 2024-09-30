Противотанковые управляемые ракеты: обзор зарубежного рынка. Заключение.

Несмотря на продолжающуюся модернизацию противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Тоу» (подробнее в части I, армия США планирует заменить её новым оружием в 2028-2032 годах.

В 2022 году Управление программ армии США по ракетам и космосу опубликовало запрос предложений (RfI) с акцентом на текущее производство, производственные репрезентативные или прототипные системы, удовлетворяющие конкретным характеристикам перспективного тяжелого ракетного комплекса ближнего боя (Close-Combat Missile System – Heavy, CCMS-H). Эти характеристики включают маневренность для поражения бронированных объектов уровня 1 (определяемых как бронетехника высокоприоритетного противника) и полевых укреплений.

Будущее оружие должно иметь двойные опции наведения по команде, которые могут включать в себя самонаведение по принципу «выстрелил-забыл», наведение по команде по линии визирования (CLOS) или полуактивное лазерное самонаведение (SAL). Оружие также должно позволяет экипажу менять цели в кратчайшие сроки в полете.

Ракета должна иметь размеры, аналогичные текущему TOW, и монтироваться в тех же условиях ограниченного пространства. Согласно RfI, «CCMS-H должна поддерживать минимальную дальность стрельбы 65 м, дальность стрельбы прямой наводкой 4500 м и дальность с возможностью совместного применения, равную или превышающую 8000 м, при сохранении параболической дуги ниже 3000 футов [914 м] над уровнем земли (AGL)».

Ракета также должна летать быстрее, чем «Тоу», и, как говорится в RfI, «по сравнению с текущими возможностями сократить время поражения на дальности до 4000 м». Кроме того, сигналы наведения должны приниматься из различных источников, включая бортовые лазерные целеуказатели или каналы с БПЛА, а также желательна возможность автономного поиска цели и наведения на нее. Она должна быть способна поражать транспортные средства противника, оснащенные системами активной защиты (APS). На сегодняшний день Пентагон не опубликовал информацию о реакции отрасли на свой запрос, также не была названа целевая дата представления предложений от производителей.

Современные противотанковые управляемые ракеты

ПТУР Pars 3 LR

За последнее десятилетие на рынок вышло несколько передовых европейских систем. В их числе Panzerabwehrraketensystem 3 LR (PARS 3 LR), или противотанковая управляемая ракетная система третьего поколения (TRIGAT-LR), производимая Parsys GmbH, совместным предприятием MBDA Deutschland GmbH и Diehl Defence.

Тестовый запуск PARS 3 LR с вертолета «Тигр»

ПТУР с инфракрасным самонаведением «выстрелил-забыл» разработана исключительно для применения вертолетами и оснащена тандемной боевой частью (БЧ), способной поражать тяжелобронированные цели на дальности до 7 км. Вертолетная платформа может произвести залп из четырех ПТРК менее чем за 10 сек., затем изменить позицию, чтобы избежать контратаки, в то время как ракеты автономно наводятся на обозначенные цели.

В период 2012-2014 годов бундесвер приобрел 680 ед. для вооружения ударных вертолетов «Тигр». В настоящее время Индонезия является единственным экспортным заказчиком, поставки 700 ракет начались в 2018 году.

ПТУР Akeron MP

Противотанковая управляемая ракета средней дальности Akeron MP (ранее известный как Missile Moyen Portée, MMP) производства MBDA France поступила на вооружение ВС Франции в 2018 году. Хотя изначально ракета использовалась как переносное оружие пехоты, ею также оснащаются различные французские боевые бронированные машины, закупаемые в рамках программы «Скорпион».

Ракета имеет дальность стрельбы 4 км и оснащена двухдиапазонной системой самонаведения с неохлаждаемыми камерами IIR и дневного телевидения, многоцелевой тандемной БЧ с возможностью выбора эффектов для оптимизации действий против бронетехники или зданий, а также оптоволоконной линией передачи данных и многорежимными алгоритмами наведения. Операторы могут выбирать режимы работы «выстрелил-забыл» или «человек в контуре», Последний позволяет перенацелить ракету, выбрать конкретную точку поражения или прервать миссию во время полета.

Ракета дает также возможность вести огонь прямой наводкой или по наклонной траектории, что позволяет поражать цель атакой сверху. Кроме того, ракета способна работать в двух режимах наведения: наведение на цель перед (LOBL) и после запуска (LOAL). Такая гибкость позволяет наводчику поражать цели, находящиеся за пределами прямой видимости (LoS), например, танки за укрытиями. В ракете используется система плавного пуска, что делает ее безопасной для стрельбы из ограниченного пространства. По данным MBDA, тандемная кумулятивно-осколочная БЧ способна пробивать до 1000 мм катанной гомогенной брони (RHAe) или около 2000 мм бетона.

Стрельба Akeron MP с видимой волоконно-оптической линией передачи данных

Компания MBDA также разработала противотанковую управляемую ракету Akeron LP, которой будут вооружены французские и испанские ударные вертолеты «Тигр» (Tiger Mk III). По данным производителя она имеет дальность стрельбы до 20 км, что соответствует максимальной дальности воздушного пуска ракеты. ПТУР Akeron LP оснащена трехрежимной головкой самонаведения (неохлаждаемый ИК, дневной телевизионный и SAL) и двунаправленным радиочастотным каналом передачи данных.

ПТУР NLAW

Легкое противотанковое оружие следующего поколения (Next generation Light Anti-tank Weapon, NLAW. Произносится – «ЭнЛо»), разработано компанией Saab. Заявляется, что изделие сочетает в себе мобильность и огневую мощь.

Хотя это и не противотанковый ракетный комплекс (поскольку ракета не управляется в полете), NLAW, тем не менее, способно поражать движущиеся цели благодаря системе наведения с прогнозируемой линией визирования (PLOS). Перед выстрелом с помощью PLOS оператор отслеживает движущуюся цель в течение нескольких секунд, а бортовая система наведения ракеты регистрирует прицельное движение солдата и автономно рассчитывает требуемую траекторию полета.

Одноразовый NLAW

Из-за относительно небольшой эффективной дальности от 20 до 800 м и, следовательно, короткого времени полета шансы успешно поразить цель довольно высоки. Пользователь может выбрать режим «атака сверху» (OTA) для использования против бронетехники или режим «прямой атаки» (DA) для использования против сооружений или мягких целей. В режиме OTA БЧ приводится в действие двухрежимным лазерно-магнитным бесконтактным взрывателем. В режиме DA – ударным взрывателем.

Максимальная дальность стрельбы довольно мала по сравнению с ПТУРами, но при весе всего 12,5 кг оружие довольно легкое, что позволяет одному солдату применить его в течение нескольких секунд после обнаружения цели. Механизм плавного пуска обеспечивает ведение огня из ограниченных пространств (внутренних помещений зданий). Производитель подчеркивает, что NLAW предназначено для атаки практически из любой позиции, от подвалов до окон второго этажа или крыш, что позволяет стрелкам занимать менее предсказуемые позиции.

Согласно Saab, унитарная БЧ способна пробивать более 500 мм RHAe в режиме OTA. Этого достаточно для поражения ОБТ и других хорошо защищенных транспортных средств. Кроме того, режим OTA позволяет вести бой с бронетехникой, находящейся за укрытиями, такими как стена. Хотя NLAW поступил на вооружение в 2009 году, его универсальность позволяет оружию оставаться надежным противотанковым средством малой дальности для пехоты.

ПТУР UMTAS

Противотанковая управляемая ракета UMTAS (также известна как ‘Мизрак-У’/‘Mizrak-U’) от турецкой компании Roketsan предназначена для оснащения легких самолетов, вертолетов, БПЛА, различных наземных транспортных средств и плавсредств. Оружие имеет максимальную дальность стрельбы 8 км. Для борьбы с ОБТ и другой тяжелобронированной техникой оснащена многоцелевой тандемной БЧ, а для поражения сооружений и мягких целей предлагается дополнительная термобарическая боеголовка. Ракета UMTAS прошла сертификацию и поступила на вооружение ВС Турции в 2018 году.

Стрельба ракетой Roketsan UMTAS с турецкого ударного вертолета AH-1

Базовый вариант боеприпаса UMTAS оснащен системой самонаведения IIR, однако компания Roketsan также разработала производный вариант L-UMTAS, на который установлена системой самонаведения SAL. Ракета также оборудована радиочастотным каналом передачи данных, обеспечивающим режимы работы «выстрелил-забыл» или «человек в контуре», и ракета способна работать как в режиме LOBL, так и в режиме LOAL.

В настоящее время Roketsan разрабатывает вариант будущей боевой системы UMTAS Geleceğin Muharebe Sistemi (UMTAS-GM), версия Block 1 которой был представлена в июле 2023 года на выставке IDEF в Стамбуле. UMTAS-GM несколько длиннее и тяжелее базовых моделей и может запускаться с наземных или вертолетных платформ, обеспечивая максимальную дальность стрельбы соответственно 16 км или 20 км. UMTAS-GM Block 1 оснащен двухрежимным IIR и системой самонаведения SAL. На перспективную модель Block 2 предусматривается устанавливать двухрежимным IIR и систему самонаведения с дневной камерой.

Семейство Spike

Семейство противотанковых управляемых ракет «Спайк» (Spike) разработано израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. Производство в Европе осуществляет совместным предприятием EuroSpike компаний Rafael, Diehl Defence и Rheinmetall. Система «Спайк» оказалась весьма успешной на экспортном рынке: более 33 тыс. ед. было продано 33 различным конечным пользователям.

Семейство ПТУР в настоящее время включает в производство следующие модели:

Spike SR, версия для стрельбы с плеча с дальностью 2 км;

Spike LR 2, версия для стрельбы с треноги, транспортного средства или вертолета с дальностью 5,5 км при запуске с земли или 10 км при запуске с воздуха;

Spike ER2, версия для применения с транспортного средства или вертолета с дальностью 10 км при запуске с земли или 16 км при запуске с воздуха;

Spike NLOS, версия для запуска с транспортного средства или вертолета, с дальностью 32 км при запуске с земли или 50 км при запуске с воздуха.

Технически семейство также включает Spike Firefly, однако это скорее винтокрылый маневренный боеприпас, чем ПТУР.

Оптико волоконный кабель Spike LR2 хорошо виден после выхода ракеты из пускового контейнера.

Пожалуй, наиболее часто встречающимся вариантом семейства является Spike LR2, принятый на вооружение как в конфигурации на основе штатива, так и устанавливаемой на автомобиле. Ракета оснащена двухрежимным IIR и системой самонаведения с дневной камерой высокой четкости. Стрельба возможна в режимах «выстрелил-забыл» или «человек в контуре». Последний в Rafael называют режимом «стреляй, наблюдай и обновляй». Он позволяет стрелку следить за полетом после запуска по оптоволоконной линии передачи данных. Кроме того, ПТУР может запускаться по набору координат цели, что позволяет использовать ее для поражения статичных целей, таких как здания.

Ракета оснащена тандемной кумулятивно-фугасной БЧ, которая, как сообщается, способна пробивать более 1000 мм брони или атаковать сверху, поражая более слабую броню крыши транспортных средств.

Повышенная производительность

В целом, новые противотанковые управляемые ракеты расширяют свои возможности. Благодаря внедрению новейших технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), ультрасовременных датчиков и улучшенных двигательных установок, ПТРК демонстрируют большую дальность стрельбы и повышающийся уровень автоматизации.

По необходимости эти разработки будут продолжаться, чтобы преодолеть защитные контрмеры, такие как РЭБ (нарушение каналов передачи данных) и лазерное ослепление оптических датчиков. Возможность поражать танки с больших дистанций и вне прямой видимости будет становиться все более ценной для защиты расчетов ПТРК от ответного огня. Интенсивное применение танков и БМП в городских условиях также повысит спрос на ПТРК, способные обнаруживать цели в загроможденной среде.

Тем не менее, самой большой проблемой может оказаться поддержание промышленных мощностей для обеспечения производства достаточного количества в долгосрочной перспективе. Учитывая быстрые темпы расходования ПТРК ВСУ, западные страны в настоящее время испытывают трудности с пополнением запасов в кратчайшие сроки. Если производственные мощности существенно не будут расширены, страны НАТО рискуют столкнуться с дефицитом в следующем равном конфликте.

По материалам ресурса euro-sd.com