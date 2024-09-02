Противотанковые управляемые ракеты: обзор зарубежного рынка. Часть I.

Обзоры мирового рынка прогнозируют сохранение высокого спроса на противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) в течение следующего десятилетия.

Несмотря на то, что вероятность конфликтов низкой интенсивности никуда не делась, по мнению зарубежных военных экспертов, мир переживает возвращение к столкновениям великих держав и межгосударственным войнам. В этой связи, считается, что растет перспектива ведения боевых действий с участием бронетанковых формирований – следовательно, национальным вооруженным силам необходимо укреплять свои возможности по поражению основных боевых танков (ОБТ) и других тяжелых или средних бронированных машин.

Продолжающаяся война на Украине является ярким примером новых конфликтов. Со ссылкой на открытые источники голландский сайт Oryx утверждает, что только за первый год войны Украина и Россия потеряли сотни танков. Приводимые статистические данные включают потери от огня танков и артиллерии противника, реактивных гранат (РПГ), беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), барражирующих боеприпасов и мин. Тем не менее, значительная часть уничтоженных танков была нейтрализована противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), что подчеркивает их важность как части целостной стратегии борьбы с бронетехникой.

Выстрел ПТУР «Джавелин» с оружейной станции CROWS БТР «Страйкер», апрель 2022 года.

Хотя различные анализы рынка ПТРК расходятся в отношении конкретных цифр, такие исследования, как отчет Insight Partners (2020-2031), отчет Technavio (2022-2027), отчет Research and Markets (2023-2024) и анализ IMARC Group (2024-2032), сходятся во мнении, что рост спроса останется высоким во всех крупных регионах мира. Прогнозируемые совокупные годовые темпы роста (CAGR) варьируются от 3,1% до 4,7% за соответствующие периоды исследований. Опять же, с небольшими отклонениями, исследования предполагают, что стоимость противотанковых ракетны комплексов (ПТРК) на мировом рынке в 2023 году составит примерно 3 млрд. долл. США.

По оценкам Technavio, к 2027 году этот сегмент рынка увеличится на 472,45 млн. долл., в то время как анализ IMARC Group прогнозирует, что мировые продажи достигнут 4,2 млрд. долл. к 2032 году. Северная Америка остается крупнейшим региональным рынком, за ней примерно в равных долях следуют Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Основными факторами здесь являются возросшее восприятие угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи, на которые реагируют США, натовская Европа, Южная Корея и Япония. В случае США и Европы определяющей станет необходимость пополнения запасов, переведенных на Украину, что вынудит к краткосрочным и среднесрочным инвестициям сверх ранее запланированных приобретений.

Характеристики ПТРК

Противотанковые управляемые ракеты обладают рядом преимуществ, включая гибкость, точность и мобильность. Это сравнительно недорогое оружие, позволяющее приобретать большие запасы для поражения очень дорогих ОБТ и другой бронетехники. Их небольшие размеры и простота в обращении позволяют вести огонь из укрытия. Они также могут применяться спешившейся пехотой (с плеча или на треногах) или устанавливаться на широкий спектр платформ – от легких транспортных средств до ОБТ. Вертолеты, ударные БПЛА и пилотируемые или безыкепажные катера также могут нести их, максимально увеличивая потенциальные направления атаки.

Хотя они предназначены в первую очередь для поражения ОБТ и других боевых бронированных машин, их также можно применять против бункеров и других укрепленных целей, против слабо защищенных целей, таких как наземные склады топлива и боеприпасов или припаркованные самолеты, и даже против низколетящих вертолетов.

По сравнению с РПГ, ПТРК обладают большей дальностью стрельбы и способностью маневрировать в полете. Причем некоторые из них способны следовать по наклонной траектории для нанесения ударов сверху вниз по более слабой броне крыши, которую можно увидеть на большинстве бронированных платформ.

Системы наведения и целеуказания обычно используют либо систему самонаведения, обычно инфракрасную (IR) головку самонаведения (ГСН), либо полуавтоматическую систему наведения по линии прямой видимости (SACLOS), такую как управление по лазерному лучу или проводное наведение (волоконно-оптическое).

Большой процент современных ПТРК представляют собой оружие типа ‘выстрелил – забыл’, которое позволяет экипажам оставить позицию сразу после начала атаки. Обучить личный состав обращению с ними сравнительно просто. Вместе с тем, противотанковые управляемые ракеты типа SACLOS требуют, чтобы стрелок, местонахождение которого было раскрыто, оставался на позиции до попадания в цель. В таком случае, стрелок (или боевая платформа) остается уязвимым для контратаки. С другой стороны, ракеты с проводным наведением и управляемые лазерным лучом часто невосприимчивы ко многим формам электронных помех или ослепления, и их трудно сбить с толку с помощью маскирующих устройств.

Дальность стрельбы варьируется в широких пределах, при этом большинство ПТРК надежно уничтожают цели, находящиеся на расстоянии примерно 3-8 км; а версии с увеличенной дальностью стрельбы вне прямой видимости (NLOS) позволяют вести огонь на дистанциях до 30 км и даже больше. Что касается боевых частей (БЧ), то большинство ПТУР оснащаются либо унитарным кумулятивным противотанковым (HEAT) зарядом, либо тандемным кумулятивным зарядом.

Современные противотанковые управляемые ракеты

ПТУР разрабатываются и производятся во многих странах. Продолжаются многочисленные проекты по разработке нового, технологически совершенного оружия – или модернизации старых систем. Однако некоторые удивительно старые конструкции продолжают работать на самом высоком уровне.

ПТУР FGM-148 «Джавелин»

Противотанковая ракета FGM-148 «Джавелин» (Javelin / «Копье») поступила на вооружение ВС США в 1996 году и с тех пор постоянно модернизировалась. В настоящее время она находится на вооружении 24 стран, включая Украину, которая, по ее собственным заявлениям, выпускала до 500 “джавелинов” ежедневно на ранней стадии войны.

По данным армии США, ракета типа «выстрелил – забыл» «Джавелин» предназначена для поражения всех известных и перспективных видов бронетехники. Ракета использует прямой профиль атаки или атаки сверху вниз. Дальность стрельбы – до 4 км.

В ней используется бортовая инфракрасная ГСН и тандемная кумулятивная БЧ. Система ‘плавного пуска’ выбрасывает боеприпас из ракетной шахты и запускает главный двигатель, как только снаряд оказывается на безопасном расстоянии от оператора, что защищает личный состав от возможных травм. Обнаружение, идентификация и выбор цели осуществляются с помощью съемного командно-пускового блока (КПБ) с использованием дневных и ИК-каналов с различными уровнями увеличения. Данные о наведении поступают в систему наведения ракеты через интерфейс пусковой трубы в сборе, и ракета запускается.

Солдат армии США использует КПБ «Джавелин» для поиска цели

FGM-148 «Джавелдин» производится совместным предприятием Javelin, созданным компаниями Lockheed Martin и RTX. Текущие обновления включают:

легкий КПБ ( LWCLU ) с меньшими габаритами и увеличенным временем автономной работы (первые поставки ожидаются в 2025 году);

) с меньшими габаритами и увеличенным временем автономной работы (первые поставки ожидаются в 2025 году); многоцелевую БЧ ( MPWH ), которая сохраняет полную бронепробиваемость, но добавляет фрагментирующийся стальной корпус для повышения эффективности поражения личного состава и легкой техники (поступила в производство в 2020 году под названием FGM-148F);

), которая сохраняет полную бронепробиваемость, но добавляет фрагментирующийся стальной корпус для повышения эффективности поражения личного состава и легкой техники (поступила в производство в 2020 году под названием FGM-148F); БЧ FGM-148G, которая будет иметь новый пусковой патрубок в сборе, аккумулятор и блок наведения.

Решение о производстве FGM-148G было отложено из-за проблем с программным обеспечением. При отсутствии дальнейших осложнений, армия рассчитывает выставить первые единицы в 2025 финансовом году. Независимо от разработки модели ‘G’ совместное предприятие Javelin в настоящее время стремится увеличить годовой объем производства с 2100 ракет в 2022 году до целевого показателя в 3960 ед. к концу 2026 года.

Помимо этих разработок, Javelin выходит за рамки чисто переносной системы. Так, с 2021 года ракета успешно запускается с легкого тактического автомобиля JLTV, БТР «Страйкер» 8×8 и различных необитаемых платформ.

ПТУР BGM-71 TOW

Запускаемая из трубы, с оптическим прицелом и проводным управлением противотанковая ракета BGM-71 «Тоу» (TOW / Tube-launched, Optically-sighted, Wire-guided) поступила на вооружение в 1970 году. Первоначально разработанная Hughes Aerospace, сейчас производится RTX. На сегодняшний день поставлено более 700 тыс. ед., которыми оснащены вооруженные силы более 40 стран.

Поскольку для систем с проводным наведением типа SACLOS требуется устойчивая платформа для управления оружием, BGM-71 обычно устанавливается на треноге или запускается с транспортного средства или вертолета. Крепления для транспортных средств могут состоять из одинарной опоры, двухтрубной или четырехтрубной конфигурации. Более того, экипаж может применять боеприпас, находясь за броней.

Выстрел ПТУР BGM-71F TOW 2B Aero с HMMWV

Современные варианты включают:

ракету BGM-71E (также известную как TOW 2A) с дальностью стрельбы 3750 м и тандемной кумулятивной БЧ с пробиваемость до 1000 мм гомогенной брони из катаного проката (RHAe);

ракету BGM-71F (TOW 2B Aero) с дальностью стрельбы 3750 м и двкмя танталовыми взрывчатыми проникающими сердечниками ( EFP );

); ракеты в варианте RF (TOW 2A RF и TOW 2B RF).

Последний вариант ракеты использует профиль атаки сверху (OTA) для чего пролетает над целью. Когда двухрежимный датчик Thales обнаруживает цель, он активирует оба сердечника одновременно. Чтобы увеличить шансы на успешное проникновение один выстреливает отвесно вниз, а другой – под небольшим углом.

Варианты RF обоих (TOW 2A RF и TOW 2B RF) заменяют проводное управление на одностороннюю радиочастотную связь, но по-прежнему требуют от оператора активного наведения ракеты на цель. В случае варианта TOW 2B RF дальность стрельбы ракеты увеличивается до 4500 м.

Продолжение следует…

По материалам ресурса euro-sd.com