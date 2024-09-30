Ирак закупает южнокорейский зенитный ракетный комплекс KM-SAM Block II

19 сентября 2024 года в Багдаде министерство обороны Ирака подписало с южнокорейской компанией LIG Nex1 (входит в состав группы LG) контракт на приобретение для вооруженных сил Ирака восьми батарей нового южнокорейского зенитного ракетного комплекса средней дальности Cheongung II (KM-SAM Block II, в Ираке комплекс получит обозначение IQ-MSAM II). Стоимость контракта составляет 3,7 трлн южнокорейских вон (2,81 млрд долл США).

Первый серийный комплект (батарея) южнокорейского зенитного ракетного комплекса средней дальности Cheongung II (KM-SAM Block II), поставленный компанией LIG Nex1 (входит в состав группы LG) вооруженным силам Южной Кореи, ноябрь 2020 года (с) LIG Nex1

Согласно южнокорейским источникам, поставки комплексов Ираку будут начаты в 2026 году, а сам контракт рассчитан на семь лет (то есть по 2031 год).

Это третий контракт на поставку за рубеж южнокорейского ЗРК средней дальности Cheongung II (KM-SAM Block II) - первый был заключен в январе 2022 года с Объединенными Арабскими Эмиратами, предполагая поставку последним 12 комплексов (батарей) Cheongung II на сумму 3,5 млрд долл. Первый комплекс Cheongung II был поставлен в ОАЭ в конце 2022 года. В феврале 2024 года контракт на закупку 10 батарей Cheongung II на сумму 3,2 млрд долл заключила Саудовская Аравия, поставки ей должны быть начаты в 2025 году.

ЗРК Cheongung II (KM-SAM Block II) является модифицированным вариантом южнокорейского ЗРК средней дальности КM-SAM Block I (Cheongung I - "Железный орёл", программа его создания обозначалась Cheolmae 2), разработанного при активном содействии российского АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Российская сторона по соглашениям 1999 и 2005 годов отвечала за создание многофункциональной РЛС Х-диапазона с пассивной ФАР и командного пункта комплекса КM-SAM Block I, а также зенитной управляемой ракеты (выполненной на основе ракет серии 9М96). Комплекс КM-SAM Block I находится в серийном производстве для вооруженных сил Южной Кореи с 2015 года, при этом компания Hanwha Systems (бывшая Samsung Thales) группы Hanwha осуществляет производство многофункциональной РЛС и командного пункта комплекса, Hanwha Defense (бывшая Doosan DST) отвечает за производство восьмиконтейнерной подвижной пусковой установки, а LIG Nex1 ведет производство зенитных управляемых ракет и отвечает за общую интеграцию комплекса. Ракета комплекса КM-SAM Block I при массе 400 кг имеет дальность стрельбы до 40 км и досягаемость по высоте до 15 км. Система наведения сочетает радиокоррекцию с активной радиолокационной головкой самонаведения.

В состав одного комплекса КM-SAM в вариантах Block I и II, составляющего батарею, входят командный пункт, многофункциональная РЛС и четыре восьмиконтейнерные подвижные пусковые установки. Всего армия Южной Кореи с 2015 по 2020 годы получила 18 серийных комплексов (батарей) ЗРК Cheongung I, что позволило снять с вооружения устаревшие американские ЗРК HAWK.

Модернизированный ЗРК Cheongung II (KM-SAM Block II) разрабатывался южнокорейской стороной с 2012 года и начал проходить полигонные испытания с 2015 года. Основным направлением совершенствования ЗРК стало придание ему возможностей поражения оперативно-тактических баллистических ракет, для чего были модернизированы система управления комплекса и зенитная ракета. В частности, ЗУР Cheongung II имеет повышенную энергетику, увеличенную до 20 км досягаемость по высоте (и, по некоторым источникам, увеличенную до 50 км дальность) и боевую часть направленного действия вместо обычной осколочно-фугасной.

С ноября 2020 года началась поставка армии Южной Кореи семи заказанных комплексов (батарей) ЗРК Cheongung II общей стоимостью 1,119 трлн вон (950 млн долл), которая должна была быть завершена в 2023 году. Однако в апреле 2021 года правительство Южной Кореи приняло решение увеличить количество закупаемых комплексов (батарей) ЗРК Cheongung II до 20 в связи с ростом ракетной угрозы со стороны КНДР.

Сообщается, что ведется разработка дальнейшей модификации комплекса под обозначением Cheongung III, основным отличием которого будет замена "российской" РЛС с пассивной ФАР на новую многофункциональную РЛС с АФАР с элементами на нитриде галлия, создание которой ведется при головной роли южнокорейского Исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI), эта же РЛС создается и в корабельном варианте MFR.

Церемония подписания министерством обороны Ирака контракта с южнокорейской компанией LIG Nex1 (входит в состав группы LG) на приобретение для вооруженных сил Ирака восьми батарей нового южнокорейского зенитного ракетного комплекса средней дальности Cheongung II (KM-SAM Block II). Багдад, 19.09.2024 (с) министерство обороны Ирака