Саудовская Аравия закупает южнокорейский зенитный ракетный комплекс KM-SAM Block II

Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило о подписании на международной выставке по обороне и безопасности World Defence Show 2024 в Эр-Рияде с министерством обороны Саудовской Аравии 6 февраля 2024 года межправительственного соглашения о поставке Саудовской Аравии 10 батарей новых южнокорейских зенитных ракетных комплексов средней дальности Cheongung II (KM-SAM Block II). Соглашение финализует контракт, заключенный в ноябре 2023 года министерством обороны Саудовской Аравии с являющейся головным производителем Cheongung II южнокорейской компанией LIG Nex1 (входит в состав группы LG). Стоимость соглашения составляет 3,2 млрд долл США (около 4,25 трлн южнокорейских вон).

Полигонный запуск зенитной управляемой ракеты из самоходной пусковой установки южнокорейского зенитного ракетного комплекса средней дальности Cheongung II (KM-SAM Block II), 2020 год (с) DAPA

Это второй контракт на поставку за рубеж южнокорейского ЗРК средней дальности Cheongung II (KM-SAM Block II) - первый был заключен в январе 2022 года с Объединенными Арабскими Эмиратами, предполагая поставку последним 12 комплексов (батарей) Cheongung II на сумму 3,5 млрд долл. Первый комплекс Cheongung II был поставлен в ОАЭ в конце 2022 года.

ЗРК Cheongung II (KM-SAM Block II) является модифицированным вариантом южнокорейского ЗРК средней дальности КM-SAM Block I (Cheongung I - "Железный орёл", программа его создания обозначалась Cheolmae 2), разработанного при активном содействии российского АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Российская сторона по соглашениям 1999 и 2005 годов отвечала за создание многофункциональной РЛС Х-диапазона с пассивной ФАР и командного пункта комплекса КM-SAM Block I, а также зенитной управляемой ракеты (выполненной на основе ракет серии 9М96). Комплекс КM-SAM Block I находится в серийном производстве для вооруженных сил Южной Кореи с 2015 года, при этом компания Hanwha Systems (бывшая Samsung Thales) группы Hanwha осуществляет производство многофункциональной РЛС и командного пункта комплекса, Hanwha Defense (бывшая Doosan DST) отвечает за производство восьмиконтейнерной подвижной пусковой установки, а LIG Nex1 ведет производство зенитных управляемых ракет и отвечает за общую интеграцию комплекса. Ракета комплекса КM-SAM Block I при массе 400 кг имеет дальность стрельбы до 40 км и досягаемость по высоте до 15 км. Система наведения сочетает радиокоррекцию с активной радиолокационной головкой самонаведения.

В состав одного комплекса КM-SAM, составляющего батарею, входят командный пункт, многофункциональная РЛС и четыре восьмиконтейнерные подвижные пусковые установки. Всего армия Южной Кореи с 2015 по 2020 годы получила 18 серийных комплексов (батарей) ЗРК Cheongung I, что позволило снять с вооружения устаревшие американские ЗРК HAWK.

Модернизированный ЗРК Cheongung II (KM-SAM Block II) разрабатывался южнокорейской стороной с 2012 года и начал проходить полигонные испытания с 2015 года. Основным направлением совершенствования ЗРК стало придание ему возможностей поражения оперативно-тактических баллистических ракет, для чего были модернизированы система управления комплекса и зенитная ракета. В частности, ЗУР Cheongung II имеет повышенную энергетику, увеличенную до 20 км досягаемость по высоте (и, по некоторым источникам, увеличенную до 50 км дальность) и боевую часть направленного действия вместо обычной осколочно-фугасной.

С ноября 2020 года началась поставка армии Южной Кореи семи заказанных комплексов (батарей) ЗРК Cheongung II общей стоимостью 1,119 трлн вон (950 млн долл), которая должна была быть завершена в 2023 году. Однако в апреле 2021 года правительство Южной Кореи приняло решение увеличить количество закупаемых комплексов (батарей) ЗРК Cheongung II до 20 в связи с ростом ракетной угрозы со стороны КНДР.

Сообщается, что ведется разработка дальнейшей модификации комплекса под обозначением Cheongung III, основным отличием которого будет замена "российской" РЛС с пассивной ФАР на новую многофункциональную РЛС с АФАР с элементами на нитриде галлия, создание которой ведется при головной роли южнокорейского Исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI), эта же РЛС создается и в корабельном варианте MFR.

Церемония подписания соглашения на поставку Саудовской Аравии 10 батарей южнокорейских зенитных ракетных комплексов средней дальности Cheongung II (KM-SAM Block II). Эри-Рияд, 06.02.2024 (с) Arirang News

Видео: