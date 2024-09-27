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Leidos заменила Lockheed Martin в проекте лунохода Artemis

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Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters.

Leidos заменила Lockheed Martin в проекте лунохода программы Artemis

Компания Leidos заменила корпорацию Lockheed Martin в проекте лунохода программы Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Lunar Outpost является одной из трех компаний, которая выиграла конкурс НАСА Lunar Terrain Vehicle (LTV) на начало проектных работ по созданию лунохода для программы Artemis. Когда Lunar Outpost презентовала свой проект ровера, одним из ее партнеров была корпорация Lockheed Martin, которая теперь вышла из проекта. Ее место заняла компания Leidos, которая вместе с остальными партнерами будет работать над созданием нового лунохода. Наработки и идеи Lockheed Martin в нем учитываться не будут.

Ранее НАСА отменило миссию ровера Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.

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