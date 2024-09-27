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Российская компания запустит десятки спутников до конца 2024 года

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Павел Черенков
Павел Черенков.
Источник изображения: Владимир Астапкович / РИА Новости

Sitronics Space запустит десятки спутников до конца 2024 года

Российская компания Sitronics Space до конца 2024 года планирует запустить 32 спутника автоматической идентификационной системы (АИС), заявил ее гендиректор Павел Черенков. Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько десятков спутников у нас сейчас законтрактовано на пуски до конца года. И прежде всего, это спутники АИС для наблюдения за морскими судами и спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)», — сказал руководитель.

По его словам, предстоящие запуски позволят увеличить численность группировки АИС с менее 30 спутников до 62, а ДЗЗ — с 3 до 6.

В мае агентство со ссылкой на Sitronics Group сообщило, что оборудование для приема сигналов АИС на спутниках компании «Спутникс», запущенных в феврале, успешно прошло летные испытания.

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Страны
Россия
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