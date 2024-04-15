Оборудование АИС на спутниках Sitronics успешно прошло летные испытания

Sitronics: оборудование АИС на спутниках успешно прошло летные испытания

Оборудование для приема сигналов автоматической идентификационной системы (АИС) на спутниках компании «Спутникс», запущенных в феврале, успешно прошло летные испытания, заявили в Sitronics Group. Об этом сообщает ТАСС.

«Оборудование частная космическая компания испытала на аппаратах собственного производства, запуск которых состоялся в феврале этого года. Все спутники с АИС-приемниками работают на орбите в штатном режиме», — сказали в Sitronics Group.

По словам генерального директора «Спутникс» Владислава Иваненко, приемники на каждом из 16 запущенных спутников показали себя хорошо. «Каждый принимает около сотни сообщений в минуту или более нескольких тысяч сообщений в сутки», — уточнил руководитель.

Ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М» №2-4 и 18 российскими и иностранными спутниками, включая аппараты Sitronics Group, стартовала 29 февраля с площадки 1С космодрома Восточный.

От Sitronics Group на орбиту было выведено 16 трехъюнитовых кубсатов для АИС SITRO-AIS и один спутник оптического дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М» №2 с разрешением от 2,5 до 2,8 метра.

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