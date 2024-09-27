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Российский гранатомет под гранаты НАТО впервые представили за рубежом

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС.

«Калашников» впервые представил подствольный гранатомет ГП-46 за рубежом

«Калашников» впервые показал подствольный гранатомет ГП-46 за рубежом. Изделие под гранаты образца НАТО представили на международной выставке ADEX 2024 в Баку (Азербайджан), сообщили в концерне.

Гранатомет под боеприпасы калибра 40 на 46 миллиметров предназначен для поражения живой силы противника. Изделие можно использовать присоединенным к автомату Калашникова, либо вместе с модулем — прикладом, который позволяет использовать ГП-46 как отдельное оружие. Гранатомет на АК не препятствует стрельбе из автомата. Для заряжания ГП-46 ствол поворачивается влево или вправо.

«Гранатомет может применяться для стрельбы прямой наводкой на дальность до 400 метров, стрельбы по точечным и площадным целям, стрельбы "с плеча" или из укрытия. ГП-46 сделан под боеприпасы НАТОвского образца», — говорится в сообщении.

Гранатомет длиной 380 миллиметров весит 1,6 килограмма. ГП-46 позволяет вести настильную или навесную стрельбу с темпом 5-6 выстрелов в минуту.

Ранее в сентябре стало известно, что российский ручной пулемет РПЛ-20 с ленточным питанием впервые представят на выставке ADEX 2024.

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Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
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