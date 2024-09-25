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Пулемет РПЛ-20 впервые представят за рубежом

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС.

«Калашников» впервые представит новый пулемет РПЛ-20 на выставке ADEX в Баку

Российский ручной пулемет РПЛ-20 с ленточным питанием впервые представят за рубежом. Изделие покажут на международной выставке ADEX 2024 в Баку, сообщили в концерне «Калашников».

РПЛ-20 предназначен для поражения живой силы, транспорта и огневых средств противника. Патроны подаются из ленты, размещенной в закрепленном на пулемете коробе. «Схема, когда крышка пулемета открывается вниз, позволяет использовать длинную планку Пикатинни для установки прицельных приспособлений. При этом перезаряжание и неполная/полная разборка пулемета не требуют повторной настройки оптических прицельных приспособлений», — говорится в сообщении.

Новый пулемет позволяет создать высокую плотность огня за счет применения ленты на 100 или 200 патронов. Конструкция РПЛ-20 обеспечивает смену ствола и стрельбу с заднего положения подвижной системы для увеличения продолжительности ведения огня.

РПЛ-20 разработали в двух версиях: со стволом длиной 590 миллиметров и 415 миллиметров. Изделие получило складной телескопический приклад с подъемной щекой и плечевым упором. Пулемет без патронов и дополнительных аксессуаров весит 5,5 килограмма.

В августе главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев сообщил, что РПЛ-20 под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров начал поступать в российские войска.

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Страны
Азербайджан
Россия
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