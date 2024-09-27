Войти
Lenta.ru

На Украине заметили «Хамви» с «гигамангалом»

436
0
0
Кадр: Telegram-канал voenacher
Кадр: Telegram-канал voenacher.

На Украине заметили пикап Humvee M998 с дополнительной защитой

Доработанный внедорожник Humvee («Хамви») с «гигамангалом» для защиты от беспилотников заметили на Украине. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

В основе доработанной машины лежит пикап M998, грузовой отсек которого прикрыли стальными листами. Крышу и периметр кузова дополнительно оснастили решетчатыми экранами, а внутренние поверхности машины получили резиновые панели.

Самодельные конструкции призваны защитить транспорт от распространенных в зоне СВО FPV-дронов, которые эффективно поражают не только автомобили, но и тяжелую бронетехнику.

Ранее в сентябре на международной выставке ADEX 2024 Азербайджан показал собственную модернизацию танка Т-72. Отличительной особенностью машины стал штатный антидроновый козырек. Также Т-72 получил дополнительные блоки динамической защиты «Контакт».

В том же месяце механик-водитель Т-80БВ рассказал, что установленный на танк «мангал» несколько раз спас экипаж от беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Украина
Продукция
HMMWV
Т-72
Т-80
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 20:36
  • 5006
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 27.09 06:22
  • 2
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 05:23
  • 5
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"
  • 26.09 00:41
  • 0
Ответ на "Призывники в Европе – «обреченная» элита общества"
  • 25.09 22:32
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется"
  • 25.09 22:32
  • 2
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 25.09 21:46
  • 1
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 25.09 20:53
  • 0
Ответ на "Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН"