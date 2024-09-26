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Названы задачи «русской Бабы-яги»

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС.

Эксперт Лямин: российский дрон «Буран» сможет минировать дороги

Российский гексакоптер «Буран», который называют аналогом украинского дрона «Баба-яга», можно использовать для минирования дорог. Задачи аппарата назвал военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями».

Отмечается, что «русская Баба-яга» примерно в два раза превосходит дрон ВСУ по дальности полета. В компании-разработчике «Котлин-Новатор» сообщили, что радиус полета «Бурана» — 20 километров.

По словам эксперта, аппарат с грузоподъемностью 80 килограммов позволит эффективно доставлять грузы туда, где невозможно пройти из-за мин и обстрелов. «Новый дрон может сразу взять и боекомплект, и еду, и воду. Потенциально его можно использовать как ночной бомбардировщик. Он же электрический, значит, тихий. В темное время суток вероятность, что его собьют, меньше», — сказал Лямин.

Он подчеркнул, что «Буран» благодаря высокой грузоподъемности сможет наносить мощные удары по позициям противника и минировать дороги противотанковыми минами.

Ранее в сентябре издание Forbes писало, что Вооруженные силы России впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции.

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Страны
Россия
Компании
Котлин-Новатор
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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